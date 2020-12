Gamesplanet XMAS Deals : 500 nouveaux jeux PC soldés, voici notre Top 30 des meilleures offres de cette troisiéme semaine !

Gamesplanet a lancé ses soldes de Noël, 4 semaines au cours desquelles vous allez pouvoir découvrir plus de 2000 jeux PC soldés. Cette nouvelle semaine de soldes commence avec 500 nouveaux jeux PC soldés. La fin des soldes sera le 20 décembre.

Cette semaine c’est la 3ème et avant dernière semaine des XMAS Deals avec plus de 500 nouvelles offres flash dont : Cities: Skylines Deluxe Edition, Far Cry 5, Far Cry: New Dawn, Bloodstained: Ritual of the Night, SOULCALIBUR VI, Lost Planet 3, Northgard, Darksiders III, Injustice 2 – Legendary Edition, Ace Combat 7: Skies Unknown, RESIDENT EVIL 2 / BIOHAZARD RE:2, RESIDENT EVIL 7 Biohazard, etc.

Voici le TOP 30 des offres de cette 2ème semaine :