GoDeal24 fête la nouvelle année : achetez Office à 17,69 euros, recevez Windows 10 gratuitement

C’est la nouvelle année et pour fêter ça GoDeal24 propose des promotions sur les logiciels de Microsoft. Windows 10 est par exemple offert pour l’achat d’Office 365, lui-même à 17,69 euros.

GoDeal24 fête la nouvelle année avec plusieurs promotions et sur Windows 10 et Office. Juste au cas où vous cherchiez à mettre à jour les logiciels de votre PC. Il y a de nombreuses offres intéressantes disponibles. C’est le moment de vous offrir l’un des produits les plus populaires à petit prix et de façon totalement légale grâce à la super vente GoDeal24 du Nouvel An.

Avec elle vous trouverez des promotions incroyables sur les logiciels les plus populaires du marché : à partir d’aujourd’hui et durant tout le mois de janvier 2021, tous les produits de la rubrique « Logiciels » sont éligibles à une réduction supplémentaire allant jusqu’à 55%. Voilà les réductions que vous méritez.

Offre exclusive pour la nouvelle année : les combos « 1 acheté, 1 offert »

Combo 1 : Idéal pour les petites entreprises ou ceux qui veulent plus de sécurité et de fonctionnalités. Les logiciels les plus récents, et les meilleurs, moins chers que jamais.

Combo 2: Si vous utilisez votre PC pour des tâches classiques comme surfer sur le web, payer sur Internet, vérifier ses emails ou le streaming, Windows 10 Home sera parfait pour vous.

GoDeal24.com vend dans le monde entier des logiciels et licences authentiques . Si vous achetez sur GoDeal24 vous pouvez être certain que vous êtes avec une marque de confiance et qui vend des clés originales.

Offres moitié prix : seulement 50% du prix initial avec le code “SGO50”

Offres additionnelles: le meilleur choix pour travailler ou étudier :55% de réduction avec le code “SGO55”

Alors qu’attendez-vous ?Toutes les offres ci-dessus sont à durée limitée et valides tant qu’il y a du stock. Alors si vous avez envie de mettre à jour votre ordinateur pendant les fêtes, vous devriez saisir l’une de ces promotions faites pour la nouvelle année. Le processus d’achat est très simple et de nombreuses méthodes de paiement sont disponibles et l’expédition est évidemment gratuite.

Comment payer avec PayPal ?

Vous pouvez payer à l’aide de PayPal avec la méthode suivante :

Validez votre panier puis continuez en tant que visiteur (ou créez un compte)

Vous devez ensuite sélectionner les CWalletCo comme méthode par défaut dans l’onglet « Payment information » — cliquez sur « Continue »

Allez ensuite dans « Order Review » sur l’écran de validation et cliquez sur « Place Order ».

Cliquez sur « Choose Payment Method » puis sur « Process Order »

Une fenêtre apparaîtra avec plusieurs méthodes de paiement, vous pouvez maintenant choisir PayPal ou carte de crédit.

Avec GoDeal2 4, vous pouvez vous attendre au meilleur service. Peu de temps après avoir passé commande vous recevrez votre clé rapidement et simplement par email. Si vous avez des questions ou le moindre problème, il suffit de contacter le service client. L’équipe est là pour vous aider, envoyez simplement un email à l’adresse : service@godeal24.com.

Faire des économies sera simple en 2021 avec ces offres spéciales imbattables pour le Nouvel An. Profitez des liquidations de fin d’année de GoDeal24 et laissez-leur de la place pour les prochains kits.

Cet article est sponsorisé par GoDeal24.