[Bon Plan] La souris gamer Logitech G502 Hero est à moins de 60 euros

C’est l’une des meilleures souris gaming jamais développées par Logitech. La G502 Hero est aujourd’hui disponible à 59,99 euros sur Boulanger.

La souris gamer Logitech G502 Hero High Performance est un allié de poids si vous souhaitez vous équiper pour des jeux exigeants. Elle est actuellement disponible à -33 % sur Boulanger. Elle tombe ainsi à seulement 59,99 euros au lieu de 89,99 euros.

La Logitech G502 Hero en détail

La Logitech G502 Hero High Performance est une souris optique et filaire conçue pour les gamers très exigeants en précision et en fluidité. Son meilleur atout est certainement le capteur optique Hero, qui atteint jusqu’à 16 000 ppp. Cela vous offre un suivi de haute précision, sans lissage, filtrage ou accélération qui viendrait vous perturber en jeu.

Cette souris s’illustre également par sa personnalisation qui est remarquable. On retrouve pas moins de 11 boutons programmables, accompagnés d’une roulette de défilement hyper rapide qui vous offre de nouvelles possibilités. Le tout se paramètre depuis le G Hub, le logiciel de la firme. Il en va de même pour le poids, qui est ajustable selon votre propre envie : vous pouvez ajouter jusqu’à cinq poids de 3,6 g, afin de parvenir à votre équilibre parfait.

Le constructeur a également ajouté son système de switches mécaniques maison à la Logitech G502 Hero. Cela permet essentiellement d’obtenir un meilleur confort au moment de la pression sur le bouton droit et gauche de la souris, et un retour plus rapide qu’à l’accoutumée. Enfin, la souris a une forme parfaitement ergonomique qui conviendra autant aux gauchers qu’aux droitiers, puisqu’elle est ambidextre. On appréciera également la longueur de câble, de 2,1 mètres, qui convient à toutes les configurations.