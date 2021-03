PC, Ecran, Souris, Sac… Un véritable arsenal gamer MSI en promotion à 1099 €

Si vous n’avez pas encore d’ordinateur ou de périphériques gaming, et que vous souhaitez jouer aux derniers jeux vidéo disponibles, Cdiscount a pensé à vous. Un véritable pack de démarrage pour s’offrir toute une configuration MSI est aujourd’hui en promotion, à 1099,99 euros.

Dans ce pack MSI, on retrouve le PC portable GF65 Thin 9SEXR-693FR avec sa puissante RTX 2060, mais également un écran incurvé de 23,6 pouces, une souris, un tapis de souris et même un sac de transport adapté. Avec ça, vous êtes paré pour jouer aux derniers titres exigeants, à domicile comme en déplacement. Pour information, l’ordinateur à lui seul coûte 1100 euros ! Aujourd’hui, la totalité de ce pack est à 1099 euros.

Le pack MSI en détail

Dans cette offre bien singulière, on retrouve un arsenal complet pour pouvoir jouer aux jeux vidéo à domicile comme en déplacement, et surtout dans de meilleures conditions. Pour cela, on retrouve tout d’abord un ordinateur portable de bonne qualité, le MSI GF65 Thin 9SEXR-693FR. Il est armé d’une RTX 2060, ainsi que d’un processeur i7-9750H. S’il n’est pas de dernière fraîcheur (il est sorti il y a 2 ans) il permet tout de même de faire tourner l’intégralité des jeux vidéo contemporains, et même ceux à venir. La carte graphique reste très efficace, et permet tout lancer avec de bons paramètres graphiques et avec un solide framerate.

Du reste, l’ordinateur s’articule sur un écran de 15,6 pouces, déployant une résolution de 1920 × 1080 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz. Il propose 8 Go de RAM ainsi qu’un stockage rapide de 512 Go en SSD M.2. Le clavier est rétroéclairé, et le système d’exploitation Windows 10 est livré avec.

Pour améliorer l’expérience, Cdiscount et MSI ont eu l’idée d’ajouter à ce pack un écran d’une valeur de 200 euros, le MAG241C. Avec lui, vous pourrez directement le relier à votre ordinateur portable et ainsi profiter de 2 affichages en simultané. Ce sera notamment beaucoup plus confortable pour les jeux vidéo ainsi que pour regarder des films. Les caractéristiques de l’écran sont plutôt correctes, avec une résolution de 1920 × 1080 pixels, une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz, 1 ms en taux de réponse et la technologie AMD FreeSync. Des caractéristiques dignes d’un écran gaming de bonne facture.

Dans le reste du pack, on retrouve une « Loot Box » qui est constituée d’une souris gamer abordable, d’un tapis de souris MSI ainsi que d’un petit porte-clefs. Ce ne sont certes pas les meilleures références du marché, mais elles vous permettront de ne pas avoir à repasser à la caisse si vous ne disposez pas de ces périphériques. Enfin, un sac à dos est également de la partie, et vous permettra de transporter votre ordinateur portable dans les meilleures conditions, tout en le protégeant.