La manette Xbox Series avec adaptateur sans-fil tombe à 52 € seulement

Fraîchement parue il y a quelques mois, cette manette est la nouvelle référence pour les joueurs Xbox, mais aussi sur PC. Elle est aujourd’hui en promotion à 52,99 euros chez Fnac, avec un adaptateur sans fil pour Windows 10.

Alors qu’elle est habituellement commercialisée à 69,99 euros avec son adaptateur sans fil Windows 10, cette manette Xbox Series profite de 24 % de réduction chez Fnac. Une excellente occasion de s’équiper avec une manette qui fait l’unanimité sur le marché, et qui est ici accompagnée d’un adaptateur de qualité qui réduit les latences. Elle tombe à 52,99 euros pour une durée limitée.

La manette Xbox Series en détail

Lancée à la fin de l’année 2020 pour accompagner les nouvelles consoles Xbox Series, la manette éponyme vient remplacer son aîné de la Xbox One. Elle en reprend toutefois la conception et l’esthétique, tout en apportant son lot de nouveautés pour améliorer l’expérience en main. La manette s’inspire ainsi de la Elite et ajoute un « grip » antidérapant à l’arrière des gâchettes notamment. Pour les joueurs qui ont tendance à transpirer des mains, c’est un excellent ajout.

La nouvelle manette Xbox Series est compatible avec tous les ordinateurs Windows, mais aussi avec les différentes consoles Xbox. Dans les autres nouveautés, on retrouve une nouvelle croix analogique mieux pensée et qui conviendra certainement davantage pour la navigation dans les menus. Enfin, le bouton Share n’est pour le moment utilisable que sur les consoles Xbox, et n’a aucun intérêt sur PC. On peut toutefois s’attendre à ce que de futures mises à jour lui donnent un rôle pour partager ses sessions de jeux sur les réseaux sociaux.

Dans ce bon plan, la manette est livrée avec un adaptateur sans fil pour Windows 10. Le principal intérêt, par rapport à une connexion en Bluetooth, c’est que la qualité de réception est tout simplement incomparable. Avec ce dongle, vous ne souffrez pas de latences entre la pression sur une touche et l’action à l’écran, et ce même à plusieurs mètres. Vous pourrez également connecter jusqu’à 8 manettes, ce qui n’est pas possible en Bluetooth, pour le moment. Cela vous évitera aussi le lot de déconnexions intempestives qui peuvent survenir si vous jouez à plus de 2 m avec un adaptateur Bluetooth que vous pourrez trouver dans le grand commerce.