Bons plans Le Oppo Find X2 Neo 5G (12 Go, 90 Hz et Snapdragon 765G) à 399 euros

Rakuten propose aujourd’hui une très belle remise sur le téléphone Oppo Find X2 Neo 5G. Il est actuellement proposé à un superbe rapport qualité-prix, à 379 euros seulement.

Initialement lancé à 700 euros, le téléphone Oppo Find X2 Neo 5G est en train de passer la main à la série X3. C’est l’occasion idéale pour se l’offrir à un prix en forte baisse, de 43 % ici. Rakuten (via Boulanger) le propose maintenant à 399 euros, et c’est certainement la meilleure option sous la barre des 400 euros. Vous cumulez en plus 11,37 euros sous la forme de Super Points à valoir sur un prochain achat. Pour en profiter, il faudra rejoindre gratuitement le Club R.

Le Oppo Find X2 Neo 5G en détail

Ce téléphone haut de gamme adopte un design très qualitatif, avec un dos en verre mat dépoli noir brillant, et un léger traitement qui favorise les dégradés et les reflets. L’aspect général est très épuré, avec une face avant de toute beauté proposant un écran doté de bords incurvés. Celui-ci est articulé sur une dalle OLED de 6,5 pouces, délivrant une résolution de 2400 × 1080 pixels, et surtout un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Que ce soit pour des séries, des jeux vidéo ou de la navigation, tout sera très réactif, fluide et avec des couleurs éclatantes.

Sous le capot, le téléphone peut se targuer d’utiliser le Snapdragon 765G, un processeur moyen de gamme qui a été spécialement conçu pour offrir d’excellentes prestations, même en 2021. Ce n’est certes pas le plus puissant au sein du monde Android, mais il reste dans le haut du panier. Il est ici couplé avec un GPU Adreno 620 et 12 Go (!) de RAM, une association particulièrement redoutable dans les jeux vidéo 3D. On appréciera également la compatibilité 5G du Find X2.

À l’arrière de ce téléphone, on retrouve 4 capteurs pour la photographie (48 MP + 8 MP + 13 MP + 2 MP) qui permettent de réaliser de jolies photos quand les bonnes conditions de luminosité sont réunies. Si cela n’est pas le cas, un mode nuit recourant à l’intelligence artificielle vous permet d’immortaliser certains moments. Sans être le meilleur photophone du marché, le Oppo Find X2 Neo se débrouille correctement. Enfin, une batterie de 4025 mAh vous assure une autonomie d’une bonne journée sans souci.