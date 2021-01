Bons plans La MicroSD 128 Go ultra rapide de SanDisk repasse sous les 25 euros

La carte microSDXC SanDisk Extreme Pro 128 Go retrouve un bon prix aujourd’hui : 24,99 euros pour cette carte particulièrement adaptée à la capture de vidéo 4K, mais pas que.

Il existe des dizaines de référence de carteSD, mais si vous avez besoin de performances, la série Extreme Pro de Sandisk est idéal. Cette gamme est répond à tous les critères importants pour les usages en vidéo et mais aussi pour les applications, par exemple pour votre smartphone ou votre Switch et Amazon propose à nouveau la version 128 Go à 24,99 euros aujourd’hui.

La Sandisk Extreme Pro en détail

Comme nous le disions plus haut, la carte répond à toutes les certifications importantes pour justifier son « Extreme Pro » : Classe 10, U3, V30 et A2. Vous ne comprenez rien à ces sigles, alors retenez simplement qu’elle atteint une vitesse de lecture de 170 Mo/s et de 90 Mo/s en écriture.

Comme l’indique le V30, elle est également parfaitement en mesure d’enregistrer de la vidéo en 4K à 60 images par seconde, ce qui sera suffisant pour votre smartphone ou votre appareil photo. Le A2 est relatif aux applications et au nombre d’entrées/sorties par seconde. C’est l’assurance qu’elle offrira de bonnes performances pour lancer des applications qui y seraient stockées. On pense à votre smartphone, mais c’est aussi très bien pour la Switch.

Cette carteSD est garantie à vie et comme toutes les cartes SD, elle résiste très bien aux chocs et aux changements de température. Sachez enfin qu’elle est livrée avec un adapteur SD qui sera utile pour transférer vos données depuis ou vers un ordinateur s’il possède le port idoine.