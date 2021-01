Bons plans Le SSD NVMe SanDisk Extreme Pro de 1 To en vente flash à 118 euros aujourd’hui

Ancienne ou nouvelle configuration, votre PC y gagnerait certainement en efficacité si vous vous y ajoutiez un disque SSD M.2 NVME. Le SanDisk Extreme Pro de 1 To est un modèle très performant, disponible actuellement en promotion à seulement 118,99 euros chez Amazon. C’est le prix le plus bas jamais constaté chez le marchand.

Une installation simple, des prestations immédiates et un sacré changement : c’est ce que promet le SanDisk Extreme PRO 3D. Chez Amazon, une offre flash se terminant aujourd’hui à minuit lui permet de profiter de 45 % de réduction. On le trouve ainsi à 118,99 euros au lieu d’un tarif initial de 216,99 euros.

Le SSD NVMe SanDisk Extreme Pro de 1 To en détail

Si vous utilisez actuellement un disque SSD classique, ou un disque dur traditionnel, la différence avec un modèle M.2 est colossale. Le SanDisk Extreme PRO 3D est l’un des exemples les plus intéressants du marché, qui propose des débits très solides avec jusqu’à 3400 Mo/s en lecture. À titre de comparaison, c’est en moyenne 6 fois plus rapide qu’un SSD SATA classique, 25 fois plus qu’un disque dur.

Pour y arriver, SanDisk a doté ce modèle de sa technologie maison, le nCache 3.0. En exploitant divers algorithmes avancés, le disque SSD est en mesure de mettre en cache sur plusieurs niveaux, ouvrant la voie à de meilleurs débits et vitesses de lecture et d’écriture. De plus, l’endurance du produit est améliorée, une bonne nouvelle sur le long terme. D’ailleurs, Amazon offre une garantie de 5 ans.

Que ce soit pour des jeux vidéo, des logiciels gourmands en chargements et exécution ou pour installer votre Windows dessus, vous constaterez immédiatement le changement. Vous aurez de quoi faire avec les 1000 Go qui sont disponibles sur ce modèle. Comme tous les M.2, il est très simple à installer : vous n’avez besoin que d’un port PCI Express 3.0 sur votre carte mère, d’un tournevis et de quelques minutes.