Ce TV Samsung LED 4K UHD de 55 pouces est à seulement 479 euros

Si vous êtes à la recherche d’un téléviseur de qualité, dans le format 55 pouces et à un prix contenu, vous êtes au bon endroit. Le Samsung 55TU7022 est aujourd’hui proposé à seulement 479,99 euros par Cdiscount.

Le téléviseur Samsung 55TU7022 embarque toutes les qualités essentielles pour une expérience réussie. Il est aujourd’hui proposé à 479,99 euros. Cdiscount propose une livraison express, ainsi qu’un paiement en 4 fois.

Le Samsung 55TU7022 en détail

Ce téléviseur LED affiche une image très nette, notamment avec son format d’affichage en 4K UHD offrant une résolution de 3840 x 2160. Samsung l’a également doté de technologies pour améliorer le rendu et le rendre plus réaliste : Hybrid Log-Gamma (HLG) et HDR 10+. En outre, l’image est constamment optimisée par les technologies Samsung comme le PurColor, censé améliorer les couleurs.

La navigation sur ce modèle est des plus plaisantes, puisque ce téléviseur est compatible avec les assistants vocaux Google Assistant et Alexa. Vous pourrez lancer les applications en vous passant de votre télécommande, qui reste tout de même fournie. Toutes les fonctionnalités d’une télévision intelligente sont ici disponibles. On profitera ici de Tizen OS, une interface ergonomique, bien fichue, offrant une navigation simple et fluide.

Pour ce qui est de la connectique, ce téléviseur fait dans le minimum. On retrouve seulement 2 ports HDMI, ce qui sera insuffisant si vous souhaitez brancher votre console de jeux, une box et un autre périphérique. Du reste, on retrouve un port USB, un port réseau, et une sortie audio numérique.