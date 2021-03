La TV The Frame (QLED 4K UHD 65″) profite de 500 euros de réduction immédiate

Fnac propose une belle réduction sur le téléviseur-cadre « The Frame » de Samsung. Le modèle QE65LS03T, avec ses 65 pouces, tombe aujourd’hui à 1499 euros pour une durée limitée.

La gamme de téléviseurs Samsung The Frame est assez unique en son genre. Son principal objectif est… de se faire oublier. Vous pourrez notamment le camoufler en imparfait tableau lorsque vous ne l’utilisez pas pour regarder la télévision. Ce modèle de 65 pouces est habituellement indiqué à 2000 euros, et il profite de 500 euros de réduction chez Fnac pour tomber à 1499 euros. De plus, la Fnac offre un cadre d’une valeur de 100 euros pour que l’illusion soit meilleure. Si vous cherchez plus petit, le modèle 43 pouces est également disponible avec 300 euros de réduction, à 799 euros.

Le téléviseur The Frame 65 pouces en détail

Si Samsung a axé sa stratégie de communication autour de la conception assez unique de ce modèle, le téléviseur n’en reste pas moins très qualitatif. Sa qualité d’image est supérieure à la moyenne, notamment avec la technologie QLED. On retrouve ici un affichage de 65 pouces qui permet de déployer des images réalistes, spectaculaires et des couleurs éclatantes. On apprécie également les contenus affichés en 4K UHD, qui profitent d’un petit lifting automatisé à l’aide de l’intelligence artificielle incluse. Rassurez-vous toutefois, puisqu’il est possible de bidouiller dans les réglages manuels selon ses goûts. La dalle est par ailleurs capable de monter à 120 Hz et sera donc adaptée aux PS5 et Xbox Series X.

Smart TV oblige, ce téléviseur de 65 pouces débarque avec son propre écosystème, qui permet de retrouver facilement ses applications préférées. Que ce soit pour visionner des séries, la télévision, ou se connecter avec son téléphone, il y a de quoi faire : MyCanal, Molotov, Netflix, Disney+, RMC Sport, Spotify… ce n’est certes pas aussi riche que le catalogue d’Android TV, mais cela reste largement suffisant pour la grande majorité. Sans surprise, on pourra se servir directement de notre voix pour donner des ordres à Google assistant ou Bixby, afin de se passer de la télécommande.

Le principal intérêt de ce modèle, c’est essentiellement sa capacité à se décliner en cadre dynamique lorsqu’il n’est pas utilisé. En passant par l’application SmartThings ou une clef USB, vous pouvez exposer vos photos personnelles dans un grand format, et ainsi donner une touche plus numérique à votre salon. À noter que Samsung propose également une galerie d’art connecté, qui vous permet de retrouver plus de 1200 œuvres en provenance de divers musées dans le monde.

Afin de renforcer l’illusion que le téléviseur est sans fil, le constructeur coréen a fait le choix de le livrer avec une accroche murale « no gap » qui permet de plaquer l’écran au mur. De même, le boîtier est déporté et accueille l’intégralité des connectiques du téléviseur. Cela lui permet de conserver son profil « aérien ». Pour en savoir plus sur cette technologie Samsung, vous pouvez retrouver notre dossier sur le boitier OneConnect.