L’Amazon Fire TV Stick 4K est en promotion, idéal pour regarder Roland Garros en Ultra HD !

Amazon propose aujourd’hui une très jolie promotion sur la Fire TV Stick 4K. Cette petite clé multimédia qui se connecte à votre téléviseur vous permet d’installer de multiples applications de streaming et de profiter d’une résolution en 4K.

Habituellement indiquée à 60 euros, l’Amazon Fire TV Stick 4K est maintenant en baisse chez Amazon qui le propose aujourd’hui 44,99 euros. Cela tombe bien car si vous êtes abonnés Amazon Prime vous pourrez profiter de Roland Garros en Ultra HD notamment pour les sessions en soirée (voir programme ici)

La Amazon Fire TV Stick 4K en détail

Si vous disposez d’un vieux téléviseur qui est assez lent, qui n’a pas toutes les options ou les applications que vous souhaitez, cette petite clé devrait vous intéresser. En effet, en connectant l’Amazon Fire TV Stick 4K Ultra HD sur un port HDMI de votre téléviseur, vous profitez d’Android directement dessus. La navigation est fluide, et vous retrouverez un store d’applications avec de nombreuses options. Il ne s’agit pas ici du Play Store, mais de l’Amazon App Store. Qu’à cela ne tienne, toutes les grandes applications sont également disponibles, à l’image de Netflix, Molotov, Prime Video, etc.

Pour aller plus loin, vous pouvez aussi installer des applications à partir de fichiers APK. Les possibilités sont diverses, et on appréciera surtout la qualité d’image qui peut monter jusqu’en 4K, et ainsi convenir aux différents modèles de téléviseurs. Sur Netflix par exemple, les films et les séries seront dans une définition extrêmement détaillée. De plus, ce petit lecteur multimédia prend en charge les technologies Dolby Vision, HDR et HDR10+.

Du reste, cette petite clé HDMI est livrée avec une télécommande, qui vous permettra de naviguer facilement dans les menus, de profiter de raccourcis bien pratiques, mais aussi de l’assistante vocale Alexa. Avec cette dernière, vous pourrez ouvrir les applications directement à l’aide de votre voix ou faire une recherche sur Internet. L’Amazon Fire TV Stick 4K est compatible avec le Bluetooth et bien sûr le Wi-Fi, et repose sur un processeur Quad Core et 8 Go de RAM.

