Ne manquez pas cette belle baisse de prix sur le POCO M3 lors des French Days !

Le Xiaomi POCO M3 se met à l’heure du coq pour ses French Days et annonce de son chant que son prix vient de baisser sur Aliexpress.

Près de six mois après sa sortie, le Xiaomi POCO M3 est un smartphone qui revient souvent dans les sondages notamment pour ses caractéristiques et notamment pour son autonomie complètement dérisoire. En effet, si vous ne le saviez pas encore, nous avons déjà testé le POCO M3. Ce smartphone possède de nombreux atouts à ne surtout pas négliger. Il serait vraiment dommage pour vous, de ne pas songer à changer de smartphone pour se montre d’autonomie d’autant plus qu’il est en promotion pendant les French Days du 27 mai 2021 au 2 juin 2021 sur Aliexpress au prix de 278 € à l’aide du code AEDF2115 (— 15 €).

Une dalle de 6,53 pouces qui capte votre attention

Bien que le POCO M3 de chez Xiaomi ne possède pas de dalle OLED, ce dernier se débrouille très bien avec sa dalle IPS. Cette dernière possède une définition de 1080 × 2340 pixels et une résolution de 395 pixels par pouce. La dalle IPS Dot Drop de 6,53 pouces restitue une très bonne colorimétrie avec des noirs très bien prononcés. Cela vous permettra de regarder des vidéos sur YouTube, des films ou encore des séries sur Netflix dans de bonnes conditions.

Au niveau des caractéristiques plus techniques, le Xiaomi POCO M3 dispose d’un SoC Snapdragon 662 de chez Qualcomm. Celui-ci s’accompagne de 6 Go de mémoire vive et de 128 Go de stockage internet. Une version est disponible avec 8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage interne. Avec tout ça, vous aurez largement de quoi passer des heures sur les réseaux sociaux, sur vos jeux favoris ou encore sur Netflix sans aucun problème.

Une batterie monstrueuse de 6 000 mAh dans un POCO M3

Oui, vous avez bien lu ! Le POCO M3 de Xiaomi arbore dans son châssis une batterie de 6 000 mAh. Cette dernière vous permettra de tenir plusieurs jours sans aucuns soucis. Lors de nos tests, nous avons une utilisation très classique d’un smartphone. La batterie nous a permis de tenir près d’une semaine — avec notre utilisation. Vous n’aurez donc plus à penser à votre smartphone le soir, sachant qu’il lui reste encore une longue route à faire avant de le vider complètement.

En bref, c’est un smartphone entrée de gamme qui est très performant. Le POCO M3 vous apportera tout ce que l’on a besoin pour naviguer sur les réseaux sociaux, regarder des films, appeler et envoyer des SMS. D’ailleurs, la partie photo s’accompagne de trois capteurs photo. Un premier de 48 mégapixels qui ouvre à f/1,79, et deux autres de deux mégapixels pour le mode macro et le mode portrait.

Retrouvez vite le POCO M3 sur AliExpress pendant les French Days du du 27 mai 2021 au 2 juin 2021, car vous pourrez l’acquérir au prix de 278 € à l’aide du code AEDF2115 (— 15 €).

