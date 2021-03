L’aspirateur-balai Dyson V8 Motorhead passe sous les 300 euros

L’un des meilleurs aspirateurs-balais du marché, le Dyson V8 Motorhead est actuellement disponible à 299,99 euros chez Cdiscount. C’est l’un des plus efficaces pour ramasser les saletés sur divers types de sols et de surfaces.

Le constructeur Dyson est aujourd’hui un leader sur le marché des aspirateurs balais sans sac et sans fil. Les modèles du constructeur sont puissants, très efficaces, et surtout très pratique à utiliser au quotidien. Le modèle V8 Motorhead profite de quelques options pour ramasser les saletés sur tous les types de sols et de surfaces. Habituellement proposé à 350 euros, il tombe aujourd’hui à 299,99 euros chez

Cdiscount. Le Dyson V8 Motorhead en détail

Cet aspirateur balai au format stick est un modèle Premium parmi la gamme V8. La version Motorhead embarque quelques accessoires et brosses supplémentaires (dont une brosse motorisée), pour un nettoyage en profondeur suivant la situation. Voici le contenu en détail :

Aspirateur Dyson V8 Motorhead

Accessoire deux en un

Chargeur

Station d’accueil

Long suceur avec détachement facile

Tête de nettoyage à entraînement direct

Le Dyson V8 Motorhead est un excellent investissement pour celles et ceux qui souhaitent s’épargner la corvée du ménage. Cet aspirateur est alimenté par le moteur numérique Dyson V8 qui effectue 110 000 tours/minute, pour une aspiration très puissante sur les moquettes et les sols durs. Surtout, avec une capacité à stocker une charge élevée par unité de volume et à libérer rapidement cette énergie, il est en mesure de fournir jusqu’à 40 minutes d’aspiration.

L’aspirateur profite également de la technologie 2 Tier Radial qui augmente le flux d’air pour capturer la plus fine poussière en concentrant une aspiration puissante et constante. Bien sûr, il est possible de changer de vitesse, en fonction de votre besoin. Avec sa finition de pointe, l’aspirateur est en mesure de capturer les allergènes et de rejeter un air plus propre.

Relativement léger avec un poids de 2,63 kg, et une conception acoustique qui absorbe les vibrations et atténue le niveau sonore, le Dyson V8 Motorhead a déjà séduit des milliers de personnes à travers le monde. Il se démarque notamment avec sa tête de nettoyage à entraînement direct, qui comporte un puissant moteur à entraînement enlevant la poussière incrustée. Avec son design et son absence de fil, il est très facile d’aspirer non seulement le sol, mais aussi le plafond et les coins de vos pièces. Le centre de gravité le rend facile à soulever, et la prise en main se fait naturellement.