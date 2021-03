[Bon Plan] Le nouveau POCO X3 Pro à partir de 199€ !

POCO vient aujourd’hui d’annoncer son nouveau POCO X3 Pro, un smartphone milieu de gamme offrant un excellent rapport qualité/prix que vous pouvez précommander dés aujourd’hui à partir de 199 euros !

Le POCO X3 Pro maintient quant à lui les caractéristiques premium qui ont fait de son prédécesseur un grand succès auprès des gamers et fans de la tech, en y ajoutant des performances encore plus poussées grâce à l’un des processeurs 4G les plus puissants du marché, le Snapdragon 860 de Qualcomm. Cette plateforme comprend un processeur Kryo 485 doté d’une technologie de traitement 7nm pour des performances de pointe allant jusqu’à 2,96GHz, ainsi qu’un processeur graphique Adreno 640 pour un rendu graphique amélioré : une combinaison qui permet de profiter d’une expérience de jeu ultra-fluide, même avec des jeux 3D gourmands en traitement et aux réglages élevés.

On retrouve également un écran de 6,67 pouces FHD+ avec taux de rafraîchissement de 120 Hz et touch sampling de 240 Hz, le tout s’accompagne du LiquidCool 1.0 Plus, une nouvelle technologie de refroidissement signée POCO, d’un bloc photo arrondi à l’arrière de 4 capteurs (48+8+2+2 Mpx), et d’une batterie de 5160mAh (charge rapide 33W). Avec une vitesse, une capacité de stockage et une option RAM améliorées, le POCO X3 Pro porte l’expérience de jeu à un niveau sans précédent à ce prix.

Les précommandes sont ouvertes à petit prix !

Il est disponible en précommande jusqu’au 26 mars 2021 aux prix de 199 euros (6+128Go) et 249 euros (8+256Go) chez goboo, revendeur officiel Xiaomi qui propose notamment une livraison rapide et une garantie en Europe de 2 ans. La livraison se fait sous une semaine depuis l’Espagne. A noter que pour toute précommande vous pouvez en plus remporter un Mi Projector, une Mi Watch Lite ou une Mi TV Box !