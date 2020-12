L’aspirateur haut de gamme iRobot Roomba 981 est à moitié prix

L’aspirateur robot haut de gamme iRobot Roomba 981 est actuellement vendu à « seulement » 429 euros sur Amazon. On l’a rarement vu aussi peu cher.

Le successeur du très populaire Roomba 980, le iRobot Roomba 981 est une véritable star sur le marché des aspirateurs robot. Alors qu’il est initialement commercialisé à 999 euros, il profite aujourd’hui d’une superbe promotion de 57 % sur Amazon. Son prix chute à 429 euros. Notez qu’il est expédié et vendu par le marchand.

Le Roomba 981 en détail

Si vous cherchez un moyen simple de vous éviter la corvée du ménage, le Roomba 981 est un excellent moyen d’y parvenir. Ce modèle reprend en grande partie les bases posées par son petit frère, le 980 de 2015. Toutefois, le système de navigation iAdapt passe en version 2.0, et inclut notamment une cartographie intelligente de votre logement. Vous pourrez d’ailleurs y accéder depuis votre application mobile dédiée. Le robot la gardera dans sa mémoire interne est s’en servira régulièrement pour optimiser ses passages.

Avec un tout nouveau système de guidage, le Roomba 981 est plus performant que jamais. Sa routine de ménage est améliorée, en particulier grâce à sa caméra et son jeu de capteurs. Le robot est alors capable d’effectuer un ménage complet, de manière précise, ou bien vous pourrez lui demander de se focaliser sur une pièce en particulier, ou même une zone que vous délimiterez en amont. Notez qu’il est compatible avec Google Assistant et Alexa.

Cet aspirateur robot haut de gamme est capable de s’attaquer à n’importe quel type de sol (carrelage, moquette, parquet) sans laisser de débris, gros ou petit. Il est capable d’éviter tous les obstacles majeurs, de correctement identifier les murs et les vitres. En prime, ce modèle peut monter sur des tapis plus épais que la moyenne.

Du côté des fonctionnalités, cet aspirateur dispose de plusieurs modes d’aspiration pouvant être activés en fonction de vos préférences, ou automatiquement. La puissance augmente toute seule lorsqu’il arrive sur un tapis, par exemple, puis se réduit une fois sur le parquet. Le Roomba 981 embarque d’ailleurs une serpillière intégrée.

iRobot annonce 120 minutes de fonctionnement sur une seule charge. En pratique, cela varie en fonction de votre logement et de la puissance d’aspiration. Avec une charge, comptez 70 m² d’aspirés. Toutefois, s’il n’est pas parvenu à remplir sa mission, l’aspirateur retournera seul à sa station de recharge, puis reviendra l’endroit précis où il s’est arrêté pour terminer sa tâche.