La barre de son Sony HT-RT3 chute à seulement 179 euros

Vous recherchez une barre de son performante, pratique à utiliser pour un prix contenu ? Alors cette promotion pourrait vous séduire. Sur Amazon, la Sony HT-RT3 est proposée à 179 euros.

Lancée en 2016, cette barre de son était initialement commercialisée à 330 euros. Elle profite aujourd’hui d’une nette réduction de 40 %, faisant chuter son prix à seulement 179 euros. Elle est accompagnée par 2 enceintes satellites et un caisson de basse, pour un excellent rapport qualité-prix.

La Sony HT-RT3 en détail

Que ce soit pour regarder des films, pour votre musique, ou pour les jeux vidéo, la barre de son Sony HT-RT3 reste accessible et délivre un rendu sonore de haute volée. Dans ce pack, on retrouve une barre de son, un caisson de basse, et 2 enceintes surround. Tout cet équipement est capable de reproduire un son spatialisé 5.1 réussi, pour une meilleure immersion.

La barre en elle-même dispose d’une puissance de 600 W, et profite surtout d’un amplificateur numérique S-Master qui procure un son clair, précis, avec moins de distorsions. Cette barre de son est capable de prendre en charge les pistes audio stéréo ou 5.1, et les couple avec sa technologie ClearAudio+ pour une meilleure perception des détails.

Les branchements entre les divers équipements de ce pack sont en filaire, bien que l’enceinte dispose d’une connectivité Bluetooth facilitée grâce à la technologie NFC par simple contact. Vous pourrez ensuite la connecter à un téléviseur par une entrée HDMI, un câble audio numérique optique ou bien un câble stéréo mini jack.

Amazon promet une livraison avant Noël, et vous profitez d’une garantie constructeur de 2 ans.