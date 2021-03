[Hot Deals] Zeuslap : l’écran portable et tactile de 15,6 pouces FullHD à 105 euros !

Récemment testé, l’écran portable et tactile Zeuslap est aujourd’hui en promotion chez Aliexpress pour les Hottes Days au prix de 105 euros avec le code promo SUPERDEALS635 ! Livraison depuis la Chine pour avoir ce prix aussi bas.

Code promo : SUPERDEALS635

Cet écran portable Zeuspad peut s’avérer bien pratique. Offrant une dalle IPS mate d’une dimension de 15,6 pouces avec une définition FullHD compatible HDR, disposant d’un temps de réponse de 4ms, d’une luminosité de 220 cd/m et d’un angle de vision de 178°. Le Zeuslap est équipé d’une connectique assez complète avec notamment un port Thunderbolt Type C, une entrée mini HDMI, un port USB Type C Power Delivery ainsi qu’un port audio 3.5mm. Il dispose également d’un haut-parleur externe. Ses dimensions sont de 22,7 x 35,8 cm et son épaisseur de 5 à 10 mm, le tout pour un poids de 700g.