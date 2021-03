Bons plans Le casque-micro gaming Logitech G635 et son surround 7.1 n’est qu’à 79,99 euros

Le Logitech G635 est l’une des meilleures références en termes de casques gaming du constructeur. Il est aujourd’hui disponible à 79,99 euros sur Amazon, un bon plan assez rare pour être souligné.

En proposant une bonne qualité sonore, un design confortable et élégant, et surtout une optimisation pour les jeux vidéo, le Logitech G635 est un bon modèle a conseillé. Alors qu’il est habituellement commercialisé à plus de 100 euros, ce casque relativement Premium tombe aujourd’hui à seulement 79,99 euros.

Le Logitech G635 en détail

Petit frère du G935, le Logitech G635 est un casque filaire qui a été bâti et construit pour répondre aux besoins des joueurs exigeants. Ce modèle circum-aural est fermé et vous isolera bien des petits bruits extérieurs, sans embarquer pour autant de réduction de bruit active. À l’intérieur, on retrouve des transducteurs Pro-G de 50 mm en maillage hybride qui offrent un rendu sonnera ses propres, avec une réduction de la distorsion. Que ce soit pour écouter sa musique préférée ou pour repérer vos ennemis dans les jeux vidéo, c’est bien pratique.

L’un des points forts de ce casque filaire, c’est son traitement surround 7.1 virtuel de qualité reposant sur la technologie DTS : X 2.0. Cela permet une meilleure spatialisation sonore, et un confort supplémentaire qui plaira à la plupart des personnes. En outre, le design est assez unique puisqu’il embarque un rétroéclairage Lightsync RGB que vous pourrez paramétrer librement dans le logiciel G Hub (ou le désactiver). Le casque est plutôt polyvalent puisque vous pourrez le connecter via USB ou en jack, que ce soit sur un PC ou sur une console de jeux.

Pour la discussion en ligne, un microphone équipé d’une sourdine a été inclus. Il n’est certes pas au niveau des meilleures références du genre, ou d’un microphone sur bras, mais le mérite d’offrir un résultat plutôt convaincant, notamment en atténuant les bruits parasites. Enfin, on apprécie également les multiples boutons qui vous sont proposés directement sur le casque, qui permette de régler le volume, de couper votre micro, et d’associer jusqu’à 3 touches de macros.