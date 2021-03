Bons plans Découvrez mSpy, l’application de contrôle parental la plus poussée et cryptée

Internet regorge de risques, et les enfants sont parfois exposés à des menaces quotidiennes. Si vous êtes un parent et que vous souhaitez mieux contrôler les activités de votre famille, il existe plusieurs solutions de contrôle parental plus ou moins efficace. Aujourd’hui, on vous fait découvrir mSpy, l’une des plus poussées d’entre elles.

Le logiciel mSpy vous permet d’obtenir des renseignements sur les appels, les SMS, les discussions, que ce soit sur les applications de réseaux sociaux, l’activité de navigation sur Internet ou encore les données de localisation de votre enfant. Ce logiciel espion tourne en arrière-plan, de façon imperceptible, ce qui vous permet de vérifier que votre enfant n’est pas en danger, ou victime de cyberharcèlement.

mSpy, la solution avancée pour le contrôle parental

L’application mSpy est la solution la plus concrète et avancée pour un contrôle parental approfondi. La bonne nouvelle, c’est qu’elle est compatible avec toutes les versions d’appareils mobiles, que ce soit sur les iPhone, iPad, ou n’importe quel dispositif Android. Les parents n’auront qu’à l’installer sur le téléphone de leur enfant, et l’application se lancera automatiquement en arrière-plan. Elle n’est pas détectable, s’actualise toutes les 5 minutes et envoie toutes sortes d’informations vers un espace accessible en ligne par les parents.

On retrouvera alors les messages envoyés, reçus, mais aussi supprimés. On pourra également accéder à une liste des appels entrants et sortants, ou encore les conversations que votre enfant mène sur les différents réseaux sociaux comme WhatsApp. On sait notamment que plusieurs prédateurs sexuels utilisent ces moyens pour entrer en contact avec des mineurs. De même, l’espace personnel accessible depuis un ordinateur ou un téléphone par les parents vous permet de vérifier si votre enfant n’est pas en danger, ou s’il n’est pas en situation de cyberharcèlement, par des camarades de classe par exemple.

Également, mSpy vous permet de localiser un téléphone par la géolocalisation sans autorisation. De quoi rassurer et aider les parents, surtout s’ils soupçonnent leur enfant d’entretenir des relations problématiques et qui refuserait de dire à ses parents où il se trouve. On rappelle que mSpy est un produit complètement légal et crypté, qui ne divulguera pas les données personnelles sur Internet. Vous êtes la seule personne à pouvoir y accéder.

Le service mSpy profite actuellement d’une promotion, si vous souscrivez à l’abonnement de 12 mois. Ainsi, il tombe à 9,91 euros par mois, afin de profiter de toutes les fonctionnalités sur la quasi intégralité des réseaux sociaux disponibles sur le marché. On rappelle que ce produit s’adresse exclusivement aux parents qui souhaitent surveiller ce que font leur enfant avec leur téléphone portable.

Cet article est sponsorisé par mSpy. Il a été réalisé par une équipe dédiée, indépendante de la rédaction du Journal du Geek.