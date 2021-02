Le Galaxy S20 FE est à 559 €, l’un des meilleurs rapports qualité-prix du moment

Dernier-né de la famille S20, le Galaxy S20 FE est un véritable concentré de technologies indiqué à un tarif plus abordable. Il profite aujourd’hui d’une belle réduction chez RED et tombe à 559 euros seulement.

Alors que la famille des S21 vient tout juste de sortir, les S20 restent d’excellents téléphones qu’il ne faut pas oublier. Leur rapport qualité-prix devient même de plus en plus intéressant, en témoigne ce Galaxy S20 FE qui profite d’une remise immédiate de 100 euros. Habituellement proposé à 659 euros, il tombe aujourd’hui à 559 euros chez l’opérateur, sans qu’il y ait besoin de souscrire à un forfait. Un très bon prix quand on voit la qualité de finition, l’écran et les performances du téléphone.

Le Samsung Galaxy S20 FE en détail

Comme son nom le suggère, le Samsung Galaxy S20 FE a été élaboré suite aux retours des utilisateurs de la marque. Il est équipé d’un écran AMOLED de 6,5 pouces avec une définition Full HD+ et surtout un taux de rafraichissement de 120 Hz. Que ce soit pour de la simple navigation, pour du jeu vidéo ou pour regarder Netflix, l’écran est tout simplement excellent et de très bonne facture. À cela s’ajoute en plus un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz pour une plus grande réactivité tactile, pratique en jeu par exemple.

Il s’agit ici du Samsung Galaxy S20 version 4G, qui embarque un SoC Samsung Exynos 990. Ce n’est aujourd’hui plus la meilleure puce du marché, mais elle permet de faire tourner l’intégralité des jeux vidéo dans une très bonne qualité, et sans souffrir de ralentissement. Elle est ici accompagnée par 128 Go de stockage et d’un port Micro SD si vous souhaitez ajouter de l’espace supplémentaire.

En ce qui concerne la photo, ce téléphone reprend le bloc photo design des Galaxy S20 avec trois appareils photo, un grand-angle principal, un ultra grand-angle et un téléphoto. Contrairement aux S20 et S20+, le téléphoto du S20 FE propose un capteur de 8 Mégapixels seulement mais bénéficie tout de même d’une stabilisation optique, tout comme sur l’appareil photo principal. Dans la pratique, il est possible de filmer des vidéos en 4K et 60 FPS, de jour comme de nuit.

Enfin, l’autonomie du Samsung Galaxy S20 FE est excellente puisque l’on retrouve une batterie de 4500 mAh compatible avec la charge rapide de 25 W, mais aussi de la charge rapide sans fil de 15 W.