Boostez votre PC avec ce SSD NVMe rapide de 1 To pour 99 euros

Cdiscount propose aujourd’hui une jolie réduction sur le SSD NVMe de 1 To. Puissante, fiable et donnant un bon coup de fouet à votre PC, cette solution de stockage tombe sous la barre des 100 euros.

Si vous utilisez encore un disque dur comme stockage principal, le remplacer par un SSD NVMe est fortement recommandé pour gagner en réactivité et en fluidité. Le BarraCuda Q5 est un modèle abordable, rapide et compatible avec énormément de cartes mères. Habituellement proposé aux alentours de 130 euros, il tombe aujourd’hui à 99,99 euros chez Cdiscount.

Le Seagate BarraCuda Q5 1 To en détail

À la différence des disques durs traditionnels et des SSD SATA, les SSD M.2 se connectent directement à la carte mère via un port PCIe dédié audit format. Ils profitent alors d’une mémoire rapide, ce qui leur permet d’atteindre des débits de lecture et d’écriture particulièrement élevés, beaucoup plus que sur les formats traditionnels. Cela se mesure notamment au démarrage de votre machine, mais aussi en jeu puisqu’ils réduisent considérablement les temps de chargement.

Le BarraCuda Q5 est donc un SSD M.2 interne qui se connecte dans l’emplacement au format 2280 de votre carte mère. L’installation ne prend que quelques secondes, puisqu’il vous suffit de le connecter en le branchant de la même manière qu’un périphérique USB, puis de le visser. Ce modèle profite de l’interface PCI Express 3.0 x4 et propose des débits de transfert interne rapides : 2400 Mo/s en lecture et 1700 Mo/s en écriture. À titre de comparaison, les SSD traditionnels tournent généralement autour des 550 Mo/s.

Avec une taille de stockage de 1000 Go, vous pourrez sans problème installer Windows, des dizaines de jeux vidéo est globalement l’ensemble de vos programmes de bureautique. Vous profiterez alors d’une meilleure réactivité, de chargements bien plus courts, surtout si vous passez d’un disque dur à ce modèle-là.