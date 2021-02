L’excellente montre connectée Huawei Watch GT 2 Pro passe sous les 200 €

Design et pratique à utiliser au quotidien, la Huawei Watch GT 2 Pro est une montre connectée qui a été dévoilée en septembre 2020. Elle est aujourd’hui en promotion chez Amazon, qui la commercialise à 199 euros.

Habituellement proposée à un tarif de 249 euros, la Huawei Watch GT 2 Pro profite de 20 % de réduction chez Amazon. C’est le prix le plus bas jamais constaté chez le marchand. Avec une très bonne autonomie, un design qui conviendra à tous et des performances rendez-vous, la montre connectée a tout pour séduire, surtout à 199 euros.

La Huawei Watch GT 2 Pro en détail

Cette montre connectée n’existe qu’en une version dotée d’un cadran de 46 millimètres de diamètre. On retrouve un boîtier avec des matériaux de luxe, à savoir un alliage de titane et un verre en saphir synthétique qui se ressent directement sur le poignet. De quoi proposer des finitions très agréables à l’œil, et un design classe. Technologiquement parlant, on trouve un écran tactile AMOLED de 1,39 pouce, présentant plusieurs tableaux détaillant en temps réel les mesures biométriques prises par les nombreux capteurs intégrés au boîtier.

À l’intérieur, la montre connectée s’appuie sur une puce Kirin A1 pour des performances de qualité et une réactivité dans la navigation. Et cela se ressent également sur l’autonomie, qui monte jusqu’à 2 semaines, utilisable de jour comme de nuit. La montre est compatible avec la charge à induction, ce qui représente un atout de poids pour certains.

Sans surprise, cette montre connectée et particulièrement adaptée pour suivre de manière optimisée l’activité physique de son utilisateur. Plus d’une centaine d’entraînements différents sont compatibles, et elle est équipée d’une puce GPS. À titre d’exemple, si vous faites de la randonnée, votre montre connectée vous affichera des alertes de mauvais temps, les phases de la lune ou encore les heures de lever et de coucher de soleil.

La Huawei Watch GT 2 Pro dispose également d’un capteur de rythme cardiaque TrueSeen 4.0 et détecte le taux d’oxygénation du sang (SpO2) à la manière d’une Apple Watch. Vous pourrez donc analyser vos phases de sommeil, identifier les troubles potentiels et les corriger en quelques instants. Enfin, le nombre de pas, les calories brûlées, les périodes d’activité sont bien sûr enregistrés et sont transférés (via Bluetooth) sur l’application dédiée de votre téléphone portable.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre test de la Huawei Watch GT 2 Pro.