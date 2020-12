Doté d’une très bonne technologie de réduction de bruit active, le Microsoft Surface Headphones est un casque complet et performant pour tout type d’activité. Il est actuellement en promotion chez Fnac, à 249,99 euros.

Lancé à 379,99 euros, ce casque profite aujourd’hui d’une jolie remise. Fnac propose aujourd’hui un bon plan de 34 % faisant chuter son prix à 249,99 euros. Une solide affaire pour le principal concurrent à Bose et Sony en matière de casque à réduction de bruit active.

Le Microsoft Surface Headphones en détail

La gamme Surface de Microsoft va bien au-delà des tablettes. Avec son casque, la firme propose un casque confortable et pratique à utiliser au quotidien. Il se démarque notamment par son système de réduction de bruit active très bien réfléchie, qui se couple merveilleusement bien avec la réduction de bruit passive du casque. De plus, vous pourrez ajuster la réduction de bruit en fonction de votre environnement.

On retrouve dans chaque écouteur de ce casque des transducteurs « Free-edge » de 40 mm pour délivrer un son riche, puissant, et profond. Ce modèle se distingue de la concurrence avec ses amies molettes qui sont positionnées sur chaque côté de l’appareil. L’une permet de gérer le volume de votre musique, et l’autre sert à la réduction de bruit active. En outre, des commandes sont facilement accessibles, notamment pour prendre des appels.

La connectivité de l’appareil se fait bien sûr via la technologie Bluetooth, sans fil. Si vous activez la réduction de bruit, l’autonomie est estimée à 18 heures selon le constructeur. Si vous la désactivez, ce casque propose dépasse la vingtaine d’heures d’écoute. En revanche, on ne peut que féliciter Microsoft pour avoir eu l’idée d’opter pour de l’USB C : cela vous permet de recharger rapidement votre casque, avec 7 heures d’autonomie pour 30 minutes sur secteur.