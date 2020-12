Les écouteurs sans fil Jabra Elite 65t baissent à 79 euros pour Noël

Pour celles et ceux qui cherchent les écouteurs sans fil de bonne qualité à un prix contenu, nous avons une bonne affaire pour vous. Amazon et Boulanger proposent chacun les écouteurs Jabra Elite 65t à 79 euros pour Noël.

Ces écouteurs true wireless sont habituellement proposés à 129,99 euros. Ce ne sont pas les derniers modèles (la firme a sorti les 75t et 85t depuis) mais ils restent une très bonne référence. Ils sont disponibles à 79,99 euros chez Boulanger et 79 euros chez Amazon.

Les Jabra Elite 65t en détail

Ces écouteurs true wireless se présentent sous la forme d’un design métallique, très confortable et surtout ergonomique. Ils tiennent extrêmement bien dans les oreilles, même en conditions sportives. Ils sont disponibles sur le marché depuis 2018, et leur qualité sonore n’est plus à prouver. Les aigus sont précis, les basses sont profondes, et la musique n’est jamais interrompue par des problèmes de connectivité avec le Bluetooth 5.0. Pour la voix, ces écouteurs embarquent 4 micros intégrés, pour une voix plus claire que jamais, même dans les environnements bruyants.

Que ce soit pour une utilisation sportive ou plus classique, ces écouteurs remplissent à merveille leur rôle. Ils sont certifiés IP55, ce qui leur confère une protection contre les éclaboussures et la poussière. Contrairement au nouveau modèle, ces écouteurs n’embarquent pas une technologie de réduction de bruit active. Toutefois, avec leur conception, les bruits environnants sont filtrés avec une isolation passive. Vous pourrez également utiliser le mode HearThrough qui vous permet d’entendre le bruit ambiant sans avoir à retirer vos écouteurs. Ce fonctionnement est notamment pratique lorsque vous jonglez entre les transports et les moments piétons.

Enfin, la reconnaissance et appareillage de ces écouteurs avec votre téléphone ou tablette est immédiate. L’application dédiée Jabra Sound+ vous permet d’aller plus loin sur iOS et Android : indication vocale, assistant virtuel, personnalisation des contrôles… il est aussi possible d’utiliser Siri, Alexa ou Google Assistnat avec les Jabra 65t.

L’autonomie de ces écouteurs sans fil est au rendez-vous, avec 5 heures d’utilisation pour une seule charge. Le boîtier, s’il est totalement rechargé, vous permettra d’en avoir 2 autres à portée, pour une autonomie totale de 15 heures.