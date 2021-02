Le prix du Xiaomi Mi TV 4S (43″), compatible 4K HDR, est en chute libre

Depuis l’été 2020 en France, Xiaomi propose plusieurs téléviseurs avec un tarif souvent plus abordable que la concurrence. Le modèle Mi TV 4S en 43 pouces est aujourd’hui en promotion à 279 euros sur eBay. La livraison est gratuite.

Si vous recherchez un téléviseur de 43 pouces avec les principales technologies d’images et de son, un bon système d’exploitation et sans fioritures technologiques, ce modèle pourrait vous convenir. Le TV LED Xiaomi Mi TV 4S 43″ est un très bon rapport qualité-prix, d’autant plus lorsqu’il profite une promotion d’une centaine d’euros, faisant tomber son prix à 279 euros.

Le Xiaomi Mi TV 4S 43″ en détail

Le Mi TV 4S de Xiaomi est un téléviseur entrée de gamme à un prix abordable. Il s’agit ici de la version 43 pouces, qui adopte un design assez classique, avec une finition métallique plutôt bonne pour cette gamme de prix. On retrouve donc une dalle de 109 cm IPS LCD qui permet de diffuser une définition 4K (3 840 x 2 160 pixels). Bonne nouvelle, puisque ce modèle est compatible avec le HDR et surtout le HDR10. Du reste, il se cantonne, sans surprise, à une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz (et donc 60 fps en jeu).

La partie audio n’est pas totalement oubliée puisque l’on retrouve 2 haut-parleurs de 8 W, qui sont compatibles avec Dolby Audio et DTS HD. On vous recommande toutefois de passer par une barre de son additionnelle qui fournira un bien meilleur rendu.

Un des grands avantages de cette télévision, c’est son système d’exploitation. C’est Android TV qui est fourni, nativement en version 9.0. Cela vous permet de retrouver des centaines d’applications sur le Play Store, et de les installer en quelques secondes. C’est le magasin le plus fourni pour un téléviseur, c’est donc tout logiquement qu’il est habituellement considéré comme le plus poussé. Pour exécuter vos ordres, vous pouvez vous passer de la télécommande en utilisant Google Assistant, l’assistant vocal.

Enfin, la connectique reste très classique bien que convenable : 3 ports HDMI 2.0 (dont 1 avec la compatibilité ARC), 1 port optique, 1 port Ethernet, 1 port jack et 3 ports USB. Le téléviseur est compatible avec le Wi-Fi, une connexion Ethernet et le Bluetooth 4.2. Vous pourrez aussi compter sur la présence native de Google Cast pour diffuser facilement une image ou un média sur le téléviseur depuis un smartphone, une tablette ou un PC utilisant Chrome.