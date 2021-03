Le puissant Acer Nitro (17″, i5-10300H, RTX 3060 et 120 Hz) passe sous les 1000 euros

Le PC portable Acer Nitro AN517-52-54PM est un modèle de dernière génération, conçu pour faire tourner les jeux vidéo les plus exigeants qui existent dans d’excellentes conditions. Il est aujourd’hui proposé à 999 euros sur Boulanger, en profitant d’une offre de remboursement de 100 euros que vous retrouverez ci-dessous.

Habituellement tarifé à 1099 euros, l’ordinateur portable gamer Acer Nitro AN517-52-54PM profite temporairement d’une belle réduction de 9 %. Il est livré avec le système d’exploitation Windows 10 ainsi qu’un sac à dos qui vous servira au transport. Si vous souscrivez à l’offre de remboursement de 100 euros, l’ordinateur portable vous revient à 999 euros, un excellent rapport qualité-prix.

Le Acer Nitro AN517-52-54PM en détail

Cet ordinateur portable s’appuie sur un grand écran de 17,3 pouces, construit sur une dalle IPS. Cela permet d’avoir de meilleurs angles de vision et surtout une bonne réactivité, ce qui est particulièrement utile dans les jeux vidéo. Les bordures de l’écran sont fines, pour un résultat très esthétique qui conforte l’immersion. En outre, on trouve une résolution classique de 1920 × 1080 pixels, et surtout un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Sous le capot, cet ordinateur portable est un véritable monstre de puissance, avec les derniers composants intégrés. On trouve notamment l’association du processeur i5-10300H avec une carte graphique RTX 3060, ce qui peut faire tourner n’importe quel jeu vidéo dans de très bonnes conditions. À cela s’ajoutent 8 Go de RAM ainsi qu’un SSD de 512 Go. On vous recommande cependant d’améliorer la capacité de stockage avec l’ajout d’un disque dur externe, pour un plus grand confort.

L’ordinateur est livré avec Windows 10 Famille, une webcam HD ainsi qu’un clavier rétroéclairé de bonne qualité. La connectique est assez complète puisque l’on retrouve le Wi-Fi 6 ainsi que le Bluetooth 5.0, et 2 Ports USB 3.2 Gen 1, 1 Port USB 3.2 Gen 2, 1 Port USB 3.2 Gen 2 (type C), 1 Port Ethernet, 1 entrée casque/micro et une sortie HDMI 2.0.

Enfin, le sac à dos qui est livré est de très bonne qualité et saura transporter votre ordinateur portable dans des conditions optimales. Il arbore un design assez sobre, en noir et permet d’y ranger les autres périphériques que vous souhaitez transporter, en plus du chargeur.