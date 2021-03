[Hot Deals] La montre connectée Amazfit Stratos à 67€

La montre connectée d’Amazfit, la Stratos apportera à votre poignet un style chic et branché. Cette dernière a su conquérir le poignet de beaucoup d’utilisateurs qu’ils soient sportifs ou non. L’Amazfit Stratos est une excellente montre connectée qui vous permettra de faire du sport à l’aide d’un suivi cousu main. Retrouvez-la sur Aliexpress ! Son prix vient de subir une chute vertigineuse (il ne faut pas avoir le vertige).

Si vous cherchez une montre connectée performante (pour le sport), qui ajoute du style à votre tenue vestimentaire, l’Amazfit Stratos pourrait vous intéresser. La montre connectée d’Amazfit a réussi à conquérir de nombreux utilisateurs face à un marché très concurrentiel où des marques comme Samsung ou encore Apple se font la guerre. Cette dernière est d’autant plus intéressante car elle propose un suivi de vos activités physiques très détaillé à l’aide de plusieurs capteurs. La marque est connue pour ses montres connectées de qualité dans un prix (très) canon. Alors, qu’attendez-vous pour vous l’offrir (ou l’offrir à un proche) ? Elle est disponible sur Aliexpress à un prix de 67 € au lieu de 173 € à l’aide du code FRPA32807.

Un suivi GPS cousu main sur l’Amazfit Stratos

La montre connectée d’Amazfit possède différents capteurs et fonctionnalités qui pourront faire rougir certains concurrents. Cette dernière vous donnera accès à un suivi sportif très précis à l’aide du GPS (pour plus de précision), d’un capteur d’oxygène et d’un capteur de fréquence cardiaque. L’Amazfit Stratos intègre également un accéléromètre, un gyroscope, un altimètre afin d’offrir plus de détails à l’utilisateur. Ces fonctionnalités sont parfaitement intégrées à la montre et à l’OS qui l’élément principal de cette montre connectée. Vous retrouverez dessus les différents modes auxquels vous pouvez accéder comme les différentes activités sportives, un suivi détaillé de votre sommeil (de votre fréquence cardiaque, de votre stress ou encore de votre oxygène), sans oublier les paramètres de l’Amazfit Stratos.

Bien que l’écran LCD de 1,34 pouce vous permettra de lire les grosses lignes, le mieux est de suivre vos activités physiques depuis votre smartphone. L’application Amazfit Watch App 2.0 est disponible gratuitement sur iOS et Android. Cette dernière vous permettra d’avoir beaucoup plus de détails quotidiennement et personnaliser votre montre (cadran). L’Amazfit Stratos rassemble tout ce dont vous avez besoin à votre poignet. Retrouvez la sur Aliexpress à un prix de 67 € au lieu de 173 € à l’aide du code FRPA32807.