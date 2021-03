[Promo flash du printemps] Y-Brush et son brossage dentaire en 10 secondes à moins de 100€ !

Pour célébrer l’arrivée du printemps, l’entreprise française Y-Brush propose son pack Start à 99,99€ et offre en plus un adaptateur dentifrice pour toute commande passée avant la fin du mois de mars. Une raison supplémentaire de se laisser tenter par ce brossage dentaire accéléré efficace en seulement 10 secondes, le tout Made in France.

On attendait avec impatience l’arrivée du printemps pour sortir profiter du soleil, voir les amis, siroter un verre en terrasse, veiller dehors jusqu’à tard dans la nuit… Mais ça c’était avant les dernières annonces gouvernementales et une pandémie mondiale qui ne semble toujours pas décidée à s’arrêter. Que faire alors quand on est « couvre-feuisé », voire confiné ?

Adopter de nouvelles habitudes ? Prendre soin de soi ? Apprendre de nouvelles choses ? Et pourquoi pas les trois en profitant de la vente flash mise en place chez Y-Brush avec une offre à 99,99€ et un adaptateur à dentifrice offert pour l’achat d’un pack Start ? Certes, le lien entre les actions évoquées précédemment et l’utilisation de ce produit nouvelle génération n’est pas perceptible immédiatement mais nous vous confirmons que c’est pourtant bien le cas.

Une nouvelle façon de se brosser les dents

La rédaction a déjà testé cette technologie révolutionnaire capable d’effectuer un brossage dentaire simultané efficace en seulement 10 secondes et nous avons à la fois amélioré notre routine quotidienne et dû « réapprendre » à nous brosser les dents par la même occasion. En effet, Y-Brush n’est pas une brosse à dents électrique traditionnelle : elle implique un temps d’adaptation et le respect d’un certain processus d’utilisation pour l’obtention d’une efficacité optimale. La marque insiste d’ailleurs sur le fait qu’il s’agit davantage d’un dispositif bucco-dentaire. « Nous nous sommes rendu compte que les rares retours d’insatisfaction vis-à-vis de notre produit étaient dû au fait que les clients en question tentaient d’utiliser Y-Brush comme ils utilisaient leurs brosses à dents antérieures que ce soit pour l’application du dentifrice, la mise en bouche du produit, le mouvement effectué… La forme de la brosse Y-Brush est réellement unique, elle implique donc une utilisation spécifique. » explique Benjamin Cohen, CEO de Y-Brush.

A la suite des articles réalisés précédemment, nous avons-nous-mêmes reçu des avis d’utilisateurs de la Y-Brush allant en ce sens. « J’ai eu du mal à m’habituer à la brosse au départ, je suis très sensible des gencives, mais la société m’a transmis une procédure à suivre et des vidéos explicatives et c’était beaucoup mieux. Après plus d’un mois d’utilisation, je suis ravie » confiait Yannis B. « Au final, c’était plus compliqué pour moi d’utiliser Y-Brush que pour mon enfant. Moi, je comparais sans cesse avec ce que je faisais avant, lui il se brossait les dents hyper simplement comme s’il avait utilisé la Y-Brush depuis toujours. Je pense qu’on est conditionné, surtout pour des gestes du quotidien, et ce n’est pas facile de changer ses habitudes » écrivait Céline H.

Un brossage dentaire plus efficace que la moyenne

Nous avons également eu des avis plus mitigés sur certains points comme l’utilisation d’une trop grande quantité de dentifrice par rapport à une brosse à dents classique ou le fait que Y-Brush ne nettoierait pas bien entre les dents. La marque nous a notamment répondu à ce sujet : « Massage des gencives, dentifrice et espace interdentaire sont les éléments qui reviennent le plus de notre côté donc je ne suis pas étonné qu’il en soit de même pour vous. Les utilisateurs cherchent tellement à comparer qu’ils oublient ce qu’on évoquait précédemment à savoir que Y-Brush a son propre fonctionnement et ses propres accessoires. Il existe par exemple un adaptateur spécialement conçu pour une application raisonnable de dentifrice. De plus, notre produit a beau être innovant et notre technologie brevetée, Y-Brush ne remplace en aucun cas l’usage de fil dentaire ou autres accessoires complémentaires au brossage dentaire. Vous pouvez demander à un dentiste, même les autres brosses à dents manuelles ou électriques ne peuvent le faire. » ajoute Benjamin.

« Le fait de passer de 2 minutes à 10 secondes est tellement révolutionnaire que les gens ne peuvent s’empêcher de mettre en doute l’efficacité de Y-Brush. Certains arguments sont ainsi mis en avant par rapport à notre produit alors qu’on ne les regarde même pas pour un brossage standard. Je rappelle d’ailleurs que le but de Y-Brush n’est pas forcément de supplanter un brossage de 2 minutes effectué avec le bon geste. Même si une étude clinique menée en conditions réelles par un acteur indépendant a prouvé que Y-Brush enlève autant de plaque dentaire qu’un brossage bien fait. Il faut savoir qu’en France, on se brosse les dents 43 secondes seulement en moyenne et je ne parle même pas du mouvement. Nous avons juste essayé de trouver une solution pour améliorer cette situation. C’est en cela que Y-Brush, avec un brossage simultané et un geste simplifié, permet assurément de se brosser les dents plus efficacement en 10 secondes qu’un brossage « imparfait », qui de plus est souvent perçu comme une corvée, et permet en conséquence d’améliorer le quotidien et la santé bucco-dentaire de ses utilisateurs » conclut le co-fondateur de Y-Brush.

La marque offre également un adaptateur adulte de dentifrice pour toute commande passée avant la fin du mois.