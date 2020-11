Le Samsung Galaxy M31 passe sous la barre des 200 euros

Régulièrement proposé à 289 euros, le Samsung Galaxy M31 est aujourd’hui disponible à 199 euros chez Amazon. On le trouve en 3 coloris différents.

Le Samsung Galaxy M31 a vu le jour notamment pour contrer Xiaomi et ses Redmi Note sur le secteur des téléphones abordables. Mais son rapport qualité-prix est d’autant plus intéressant lorsqu’il profite de 90 euros de promotion comme actuellement. On le retrouve à 199 euros sur Amazon, soit une réduction de 31 %. Il est disponible en noir, en bleu et en rouge.

Le Samsung Galaxy M31 en détail

L’un des plus gros atouts du Samsung Galaxy M31, c’est son écran 6,4 pouces Super AMOLED (comme c’est le cas désormais sur l’ensemble des téléphones Samsung). Cela lui permet notamment de profiter d’un excellent taux de contraste et d’une définition Full HD+ (2340 x 1080 pixels). Le taux de rafraîchissement est limité à 60 Hz, mais il est d’autant plus économe en matière d’autonomie : avec sa batterie de 6000 mAh, on peut largement tenir plus de 2 jours dans une utilisation classique.

Côté exécution, le Galaxy M31 se débrouille très bien en profitant du performant SoC Exynos 9611. C’est notamment suffisant pour faire tourner un bon nombre de jeux en 3D et la grande majorité des applications disponibles sur le store. La puce est accompagnée par 6 Go de RAM ainsi qu’un stockage de 64 Go.

Enfin, comme la plupart des smartphones actuels, le Galaxy M31 embarque 4 modules photo au dos de l’appareil. Le module principal est un capteur de 64 mégapixels et il est surtout flanqué d’un module à optique ultra grand-angle de 8 mégapixels. Cela permet de réaliser de jolies photos, surtout de jours. Enfin, à l’avant, on trouve un capteur de 32 mégapixels, pour les selfies.

Au-delà, on appréciera la recharge rapide de 15 W, l’extension possible via micro SD jusqu’à 512 Go ainsi que l’interface de Samsung, One UI, réussie.