Clavier, casque ou souris, Amazon fait le plein de promotions gamer

À l’orée du Black Friday, Amazon commence déjà à proposer de nombreux périphériques de qualité en promotion. Pour les gamers, les souris, claviers, casques ou même tapis sont à retrouver dans notre sélection ci-dessous.

Si l’ordinateur est important, les périphériques utilisés par un joueur sont tout autant déterminants. Il existe aujourd’hui bien des façons de s’équiper afin de mieux performer en jeu. Pour le faire à moindre coût, pas besoin d’attendre des occasions comme le Black Friday. Amazon propose actuellement de jolies promotions telles que le clavier Hyper X à 44,99 euros, le casque Razer Nari Ultimate à 139 euros ou encore la souris Corsair M65 Elite à 44,99 euros.

Les souris gaming en promo

La Corsair M55 PRO RGB en détail

La Corsair M55 PRO RGB est une souris ambidextre, optique et conçue pour le gaming. Elle épouse parfaitement la paume ou le bout de vos doigts, et a la particularité d’être notamment légère avec seulement 86 g. La précision n’est pas en reste, puisque l’on retrouve un capteur optique de 12 400 DPI pour une très haute précision. L’utilisateur a le choix de programmer 8 boutons avec ses propres macros, s’il le souhaite. Enfin, cette souris a été construite pour durer, avec jusqu’à 50 millions de clics possibles et un câble tressé haut de gamme pour le branchement. Elle est disponible à 29,99 euros au lieu de 39,99 euros, soit une économie de 25 %.

La Corsair M65 Elite RGB en détail

Si vous souhaitez monter d’une gamme en qualité, la souris Corsair M65 Elite RGB profite également d’une jolie promotion. Elle reprend toutes les qualités de sa petite sœur, mais en proposant de meilleures performances. Le capteur haute précision est cette fois-ci de 18 000 DPI, utile pour les joueurs de FPS. Le poids demeure très léger puisqu’il ne dépasse pas les 97 g, et un système d’ajustement de masse permet de régler le centre de gravité de votre souris. Là encore, 8 boutons sont entièrement programmables. Attention, car cette fois, cette souris a été conçue uniquement pour les droitiers, et n’est donc pas ambidextre. Elle est disponible sur Amazon à 44,99 euros au lieu de 69,99 euros, soit une réduction de 36 %.

Tapis de souris en promo

Le Tapis de Souris KLIM RGB Chroma en détail

Pour les personnes qui souhaitent s’équiper d’un tapis de souris conçu pour le jeu vidéo, alors cette offre pourrait vous intéresser. Avec son tissu de haute précision, un rétroéclairage de 6 couleurs (et de trois effets différents), ce tapis de souris stable et robuste permet de délivrer vos meilleures performances en jeu. La surface a été optimisée pour le glissement de votre souris, et pour ne pas bouger, le tapis de souris pèse 830 grammes. Très simple à configurer, le KLIM RGB Chroma est commercialisé à 24,97 euros au lieu de 49,97 euros sur Amazon.

Les claviers gaming en promo

Le HyperX HX-KB5ME2-FR Alloy Core RGB en détail

On ne présente plus aujourd’hui le constructeur HyperX. Il propose régulièrement des périphériques avec un rapport qualité-prix attractif, et le clavier HX-KB5ME2-FR Alloy Core RGB n’est pas une exception. Pour moins de 50 euros, on trouve un clavier doté de 6 effets lumineux différents et 3 niveaux d’intensité, des touches donnant une sensation de tactiles, mais qui reste silencieuse et des fonctionnalités intéressantes. On appréciera notamment l’anti-ghosting qui permet de presser une multitude de touches en même temps sans provoquer d’erreurs d’interprétation des touches pressées. Ce clavier pour joueurs est proposé à 44,99 euros au lieu de 59,99 euros.

Le Corsair K68 RGB en détail

Cette fois, il s’agit d’un clavier mécanique RGB offrant un rétroéclairage de qualité et personnalisable. On retrouve de véritables Switchs Cherry MX Red, qui vous garantissent une grande précision et un agréable confort de frappe. Pour les joueur, ce type de touche est certainement la meilleure option disponible. De plus, le clavier peut se targuer d’être complètement étanche et résistant à la poussière, deux qualités appréciables sur la durée. Vous trouverez un bon nombre de personnalisations disponibles avec le logiciel de la marque Corsair, et là encore, le clavier est bien évidemment entièrement anti ghosting. Il est proposé à 104 euros au lieu de 139,99 euros.

Casque gaming en promo

Le Razer Nari Ultimate en détail

Si vous recherchez un casque performant et à moindre prix, alors le Razer Nari Ultimate, ici dans son édition Overwatch Lucio est un excellent choix. Il profite de la technologie HyperSense, qui capte les signaux audio et utilise des vibrations pour ajouter une réactivité tactile. Le principe est d’obtenir une plus grande immersion, notamment en cas d’explosion ou de bruit déterminant dans votre partie. Le son est extrêmement bien spatialisé avec la technologie THX Spatial Audio.

Le confort est assuré par un bandeau à ajustement automatique et des oreillettes pivotantes. Le casque s’adapte directement à votre tête, un aspect majeur pour le confort sur la durée. Enfin, un mode audio sans fil de 2,4 GHz est intégré, ce qui permet de profiter d’une portée sans fil allant jusqu’à 12 m sans déconnexion. En outre, le micro est rétractable, et l’on retrouve bon nombre de commandes sur le casque en lui-même. Le Razer Nari Ultimate est ici proposé à seulement 139 euros, soit 44 % de réduction par rapport à son prix conseillé sur Amazon de 249,99 euros.

En outre, si vous recherchez un écran pour PC, Le ASUS TUF Gaming VG24VQ est aujourd’hui vendu à 169,99 euros. Il s’agit d’un écran incurvé, offrant une définition full HD, 144 Hz et une un temps de réponse de seulement 1 ms. Parfait pour de longues sessions de Counter Strike ou Call of Duty.