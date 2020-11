L’écran PC incurvé Asus TUF Gaming VG24VQ est en promotion

Darty propose aujourd’hui une double promotion sur l’un des meilleurs écrans gaming du marché. Le ASUS TUF Gaming VG24VQ est aujourd’hui vendu à 169,99 euros après ODR.

Si vous êtes à la recherche d’un écran gaming incurvé dans une taille classique de 24 pouces, cette promotion devrait vous plaire. Le ASUS TUF Gaming VG24VQ profite d’une ODR de 10 euros ainsi qu’une promotion et tombe ainsi à 169,99 euros au lieu de 199,99 euros. Si vous ajoutez le code promo ci-dessous au moment de votre commande, vous obtiendrez 15 euros en Carte Cadeau en plus !

Code promo : DARTY15

Le ASUS TUF GAMING VG24VQ en détail

Dans une installation pour du gaming, l’écran est un élément incontournable. L’ASUS TUF Gaming VG24VQ est un modèle qui embarque toutes les particularités et spécifications dont on a besoin dans cette optique. Il s’appuie sur une diagonale de 23,6 pouces et propose une définition classique en full HD, soit 1920 × 1080 pixels. Il est incurvé (1500 R) et est doté d’une dalle VA.

Pour plus de réactivité, Asus a muni ce moniteur gaming d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz et d’un temps de réponse de seulement 1 ms. Que ce soit pour jouer à des titres esports comme CSGO ou plus conventionnels comme le dernier Assassin’s Creed Valhalla, cet écran est conçu pour vous livrer les meilleures performances.

En outre, le ASUS TUF GAMING VG24VQ est compatible avec la technologie AMD FreeSync, vous permettant d’optimiser la fluidité et surtout d’harmoniser la fréquence de rafraîchissement de l’écran avec celle des images délivrées en sortie de l’ordinateur (cela permet donc d’éviter le tearing). De même, la technologie du constructeur ASUS Extreme Low Motion Blur équipe cet écran et réduit, là encore, les déchirements de l’image.

À noter qu’il est également possible d’y brancher sa console de jeu afin de profiter de la fréquence de rafraîchissement de 144 Hz avec sa PS5 ou Xbox Series X. Une fonction GamePlus est présente et permet de bénéficier d’amélioration directement dans vos jeux.

Tous les détails de l’offre de remboursement sont à retrouver sur cette page. Elle vous permet d’obtenir un remboursement différé de 10 euros.