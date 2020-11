Le Samsung Galaxy S20+ 128 Go tombe à 579 euros

Le Galaxy S20+ est l’un des flagship de Samsung. Il est actuellement proposé à seulement 579,99 euros sur Rakuten.

C’est tout simplement l’un des meilleurs téléphones portables du marché. Le Galaxy S20+ profite aujourd’hui d’une promotion conséquente de 40 % sur Rakuten. On le retrouve à 579,99 euros au lieu de 1009 euros lors de sa sortie. Vous cumulez en plus 58 euros sous la forme de Super Points à valoir sur un prochain achat. Pour en profiter, il faudra rejoindre gratuitement le Club R.

Le produit est vendu par un marchand chinois, expédié depuis Hong-Kong sous 6 à 10 jours.

Le Samsung Galaxy S20+ en détail

Avec son écran Dynamic AMOLED de 6,7 pouces et sa définition QHD+, le Samsung Galaxy S20+ offre une image magnifique. Ajoutons à cela son taux de rafraîchissement de 120 Hz et l’expérience une fois en main est très agréable. Que ce soit pour de la simple navigation, pour du jeu vidéo ou pour regarder du contenu en streaming, c’est l’un des modèles plus intéressants du marché.

Pour fonctionner efficacement, Samsung a doté son smartphone du SoC Exynos 990 dans sa version européenne. En plus de cela, on retrouve 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Très puissant et réactif, le Samsung Galaxy S20+ est en mesure de faire tourner n’importe quelle application ou jeux gourmands, sans souffrir de ralentissement.

Enfin, le secteur de la photo n’est pas en reste. Le Galaxy S20+ s’appuie sur un module triple capteur 64 + 12 + 12 mégapixels, avec d’un capteur ToF (Time of Flight). Les résultats sont remarquables, de jour comme de nuit. Enfin, un autre capteur de 10 mégapixels et installé à l’avant, pour des selfies qui peuvent afficher une définition 4K.

En outre, le téléphone propose une autonomie intéressante avec sa batterie de 4500 mAh qui est compatible avec la charge rapide jusqu’à 25 W. La charge sans fil est également compatible.