Le pack Surface Pro 7 sous les 1000 € grâce à une promotion de 42 %

La Fnac propose aujourd’hui le pack Surface Pro 7 à 999 euros. On y retrouve donc la tablette, une souris, un clavier et un stylet.

Cette remise de 42 % chez la Fnac permet de s’offrir la Surface Pro 7 ainsi que les accessoires essentiels à 999 euros au lieu de 1719 euros. Avec tous ces accessoires, vous aurez ainsi un vrai PC capable de se transformer en tablette quand vous en avez besoin.

Le pack Surface Pro 7 en détail

Ce pack promotionnel comprend évidemment la Microsoft Surface Pro 7. Cette tablette hybride adopte un design sobre et élégant, pour être à la fois un ordinateur et une tablette. Elle propose un écran de 12,3 pouces et une définition 2736 x 1824 p. Son format 2:3 est agréable et permet un fonctionnement plus efficace.

Pour fonctionner de la meilleure des manières, Microsoft a fait le choix d’y installer un processeur Intel Core i5 1035G4 cadencé jusqu’à 3,7 GHz (10e et dernière génération, donc) ainsi que 8 Go de RAM DDR4 et 256 Go de stockage via un SSD. Par rapport à la précédente version, c’est un gain de puissance considérable (on passe de la 8e à la 10e génération).

De son côté, la connectique est assurée par des ports USB Type-A, USB Type-C, Mini DisplayPort, le Bluetooth 5 et le WiFi ax (WiFi 6). Ça tombe bien, puisque dans ce pack, on retrouve un clavier Type Cover, une souris et le stylet Surface Pen ! De quoi fluidifier votre navigation et diversifier vos utilisations : plus grand confort de travail pour l’écriture, possibilité de transformer votre Surface en tablette graphique…

Le clavier Type Cover s’attache par aimantation. Concernant le stylet ainsi que la souris, cela passera par le Bluetooth. Les deux prennent en charge la connexion Swift Pair dans Windows 10 pour s’apparier plus rapidement. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre test de la Surface Pro 7 de Microsoft.