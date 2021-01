L’élégant et polyvalent Asus Zenbook UM433 est à moins de 700 euros !

Cet Asus Zenbook UM433 est un concentré de style, de performances et de robustesse, que l’on trouve à moins de 700 euros durant les soldes.

Asus a décidé de contenter un maximum de personne avec son Zenbook UM433. Ainsi, en plus de son format compact, son poids plume, son style soigné, sa fiche technique solide, il est aussi très résistant. Bref, il est prêt à vous accompagner dans toutes les vicissitude de la vie quotidien. Affrontez donc la vie urbaine avec plus de sérénité et d’économie en investissant dans l’Asus Zenbook UM433 habituellement à 749 euros et actuellement disponible à 699 euros sur Cdiscount.

L’Asus Zenbook UM433 en détail

Avec son format inférieur à celui d’une feuille A4, sa superbe robe et sa finition anodisée de métal tourbillonnant, nous face à une belle machine. L’effet visuel du tourbillon apporte de l’originalité et la rend encore plus premium. Si elle n’est pas aussi fine qu’une feuille de papier, ses 16,9 mm d’épaisseur sont plus que raisonnables, tout comme son poids de 1,15 kg. Coté qualité de fabrication, que pensez-vous de la certification à la norme militaire MIL-STD 810G pour garantir une certaine solidité ?

Son écran de 14 pouces NanoEdge offre une très belle immersion avec une luminosité de bon niveau et une colorimétrie plutôt bien calibrée. Full-HD, il permet de profiter pleinement de vos contenus vidéo et se révèle très confortable en bureautique. Bon point, son clavier affiche une course de frappe très courte pour un PC portable, 1,14 mm, ce qui ravira ceux qui tapent du texte plus vite que leur ombre. De plus, il est en plus rétro éclairé.

Cet ordinateur est architecturé autour d’un processeur AMD Ryzen 5 3500U, épaulé par 16 Go de mémoire vive, un SSD de 512 Go et une carte graphique AMD Radeon Vega 8. Cela assure de belles performances, aussi bien dans vos usages de loisirs, qu’en bureautique. Le multitâche sera fluide et vous pourrez même faire de la retouche photo, si cette dernière reste légère. Enfin, Asus annonce une autonomie pouvant atteindre les 12 heures.