Parfait pour de la bureautique, ce PC Acer Aspire de 14″ est à prix cassé

Si vous êtes à la recherche d’un bon ordinateur portable sous les 500 euros, alors cette réduction pourrait vous plaire. Darty propose aujourd’hui le Acer Aspire A314-22-R1N9 à 499,99 euros.

Avec de bonnes performances, une autonomie correcte et une bonne connectique, ce PC portable Acer Aspire de 14″ représente une excellente occasion pour les personnes qui souhaitent faire de la bureautique. Régulièrement proposé à 600 euros, il chute aujourd’hui de 17 % chez Darty. Il est disponible à 499,99 euros, avec la livraison offerte.

Le Acer Aspire A314-22-R1N9 en détail

Ce PC portable est équipé d’un écran Full HD de 14 pouces offrant une résolution Full HD de 1920 x 1080 pixels. On pourra regretter le fait que ce soit une dalle TN et non VA, mais elle reste de qualité et adaptée pour de la bureautique et le visionnage de contenus multimédias. Elle est également antireflet.

Pour fonctionner, cet ordinateur portable utilise un processeur AMD Ryzen 5 3500U cadencé à 2,1 GHz, qui peut monter jusqu’à 3,7 GHz. Cela permet de faire tourner la grande majorité des applications, même gourmandes, sans ralentissement. Il est épaulé par 8 Go de RAM qui vous permettent de lancer plusieurs programmes en simultané. Attention toutefois, cet ordinateur n’est pas équipé d’une carte graphique et ne convient pas pour lancer les derniers titres. Pour le stockage, Acer propose un stockage de 512 Go en SSD, pour une exécution rapide et une navigation réactive.

L’ordinateur profite d’une autonomie de 7 heures environ selon le constructeur. Avec des dimensions classiques de 32,8 cm x 23,6 cm x 1,99 cm et moins de 2 kg, il est parfait pour le transport quotidien. En outre, on retrouve une connectique assez classique, avec une carte Wi-Fi 802,11 ac, la technologie Bluetooth 4.2, 1 port USB 2.0, 2 ports USB 3.2, 1 port HDMI et 1 jack combo audio/micro.

Cet ordinateur est livré avec Windows 10 (64-bit).