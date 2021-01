[Bon Plan] Le SSD 870 QVO 1 To de Samsung ne coûte que 89 euros

Pour stocker des jeux vidéo, des films, des musiques ou même des logiciels, le SSD 870 QVO 1 To de Samsung saura combler tous vos besoins.

Dans un marché très concurrentiel, vous retrouverez des modèles de SSD très variés. Les constructeurs mènent une guerre des plus féroces, mais Samsung garde une avance confortable notamment avec les SSD EVO et QVO. D’ailleurs, le SSD 870 QVO 1 To de Samsung est en promotion pendant les soldes d’hiver 2021. Il est disponible depuis la boutique officielle de Samsung au prix de 89 € au lieu de 129 € soit une belle réduction de -31 %, c’est un prix rarement, voire jamais, vu pour ce SSD.

Booster les performances de votre ordinateur grâce au 870 QVO 1 To

Les SSD de Samsung se sont améliorés au fil du temps et équipent de nombreux ordinateurs fixes et portables. L’utilisation du SSD 870 QVO 1 To de Samsung vous permettra d’améliorer les performances de votre ordinateur. Vous pouvez commencer par y transférer votre système d’exploitation pour avoir un démarrage beaucoup plus rapide. Si votre PC est déjà équipé d’un SSD, il sera parfait pour y stocker vos fichiers. Grâce à son taux de transfert de 560 Mo/s, les jeux ou même les logiciels les plus gourmands se lanceront rapidement.

Vous pourrez directement vérifier et même contrôler le SSD 870 QVO depuis le logiciel fourni avec le SSD ou téléchargeable depuis le site de Samsung. Ce dernier permettra de contrôler la vitesse d’écriture ou de lecture. Vous avez un doute sur le fonctionnement du SSD de Samsung ? Le logiciel affichera une notification si le SSD interne présente une anomalie.

Le SSD 870 QVO 1 To de Samsung possède une taille standard, il pourra facilement s’intégrer à votre tour ou a un ordinateur portable équipé d’un emplacement SSD. Vous avez un vieil ordinateur portable et vous souhaitez tout de même bénéficier de cette promotion et des performances du SSD ? Vous devrez vous équiper d’un boîtier externe afin de le rendre compatible. Dans tous les cas, vous vous retrouverez avec un ordinateur avec des temps de chargements proche du zéro. Retrouvez-le au prix de 89 € sur la boutique officielle de Samsung soit une belle réduction de 40 €.

