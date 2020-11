Bouygues Télécom améliore aujourd’hui son forfait mobile 80 Go : il est toujours à 14,99 euros par mois, mais gagne de la 4G illimité le week-end.

L’offre B&You 80 Go est toujours selon nous le meilleur forfait à 15 euros, et il devient encore meilleur aujourd’hui : Bouygues ajoute à son offre de la 4G illimitée le week-end sans en changer le prix :14,99 euros par mois. Toujours avec les appels et SMS illimités, toujours avec 10 Go dans l’UE.

Le forfait B&You en détail

Outre les week-ends illimités, ce forfait mobile B&You propose :

Appels & SMS illimités

80 Go dont 10 Go utilisables en Europe/DOM

MMS illimités en France métropolitaine

Internet illimité le week‑end en France métropolitaine

Spotify Premium offert 3 mois

Le tout pour 14,99 euros par mois. Attention en revanche, autrefois offert, le double appel est désormais payant chez Bouygues. Il faudra débourser 1 euro par mois pour l’option. Rappelons également que 10 euros vous seront facturés pour la carte SIM.

Besoin de plus de données ?

Si 80 Go de 4G avec les week-ends illimités en plus vous semble trop peu, sachez que Bouygues propose un forfait identique, mais avec 100 Go de data et 15 dans l’Union européenne. Il est alors facturé 19,99 euros par mois. C’est aussi une bonne option, mais nous trouvons que l’offre 80 Go est un meilleur rapport qualité-prix. Après tout 5 euros par mois pour 20 Go de plus, nous trouvons que c’est cher payé. À vous de voir.

Le forfait B&You face à la concurrence

Ce forfait B&You est selon nous le meilleur forfait 80 Go. Si vous souhaitez savoir pourquoi, vous trouverez tous les détails dans notre comparatif des forfaits mobile 80 Go sans engagement.