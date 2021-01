Les excellents Apple AirPods Pro sont de retour à 184 euros

Ce n’était pas arrivé depuis novembre et le 11.11. S’ils profitent généralement de petites réductions, les AirPods Pro tombent rarement sous la barre des 185 euros. Ils bénéficient aujourd’hui d’un code promotionnel sur Rakuten qui les fait chuter à 184 euros.

Pour les personnes qui recherchent des écouteurs performants, avec une réduction de bruit active très efficace, un design épuré et une intégration parfaite à l’écosystème d’Apple, les AirPods Pro représentent la meilleure option à ce jour. Ces écouteurs intra-auriculaires profitent du code promotionnel « RAKUTEN15 » de 15 euros sur le site Rakuten, qui les font tomber à 184 euros.

Vous cumulez en plus 9,95 euros sous la forme de Super Points à valoir sur un prochain achat. Pour en profiter, il faudra rejoindre gratuitement le Club R.

Code promo : RAKUTEN15

Les Apple AirPods Pro en détail

Les AirPods Pro ont été lancés en 2019, et se distinguent des AirPods classiques par la présence de la réduction de bruit active. L’ergonomie globale change, puisque ce sont des intra-auriculaires, et non des semis intra. Avec ce nouveau format et la technologie de réduction de bruit active, ces écouteurs font des merveilles et vous isolent parfaitement du bruit extérieur pendant les transports, par exemple.

Les AirPods Pro possèdent toutefois un mode « transparence » qui vous permet de reprendre l’ensemble des bruits environnants et de les reproduire dans vos oreillettes, quand vous le souhaitez. Avec une simple pression sur les écouteurs, le fonctionnement est intuitif et vous permet de traverser la route en toute sécurité. Du reste, la surface tactile sur les écouteurs vous offre la possibilité de paramétrer des actions faciles d’accès : changement de pistes de lecture, augmentation du volume, pause, etc.

Ces écouteurs ne requièrent qu’une connectivité Bluetooth, ce qui est disponible sur l’ensemble des téléphones du marché. Toutefois, ils sont particulièrement adaptés avec ceux de l’écosystème Apple. L’appairage se fait de manière très simple et rapide, et l’assistant vocal Siri est pris en charge nativement. Pour plus de détails, n’hésitez pas à consulter notre test des AirPods Pro.