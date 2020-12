L’excellent MateBook 13 profite de 411 euros de réduction

En cette période de fêtes de fin d’année, Cdiscount propose de nombreuses réductions sur des produits high-tech. Aujourd’hui, c’est le célèbre PC portable MateBook 13 qui tombe à 699,99 euros.

Le Huawei MateBook 13 est un ordinateur portable qui s’adresse à toute personne recherchant de la fluidité, de la rapidité de la puissance tout en conservant un design sobre et efficace. Alors qu’il est habituellement proposé à plus de 1100 euros, on le retrouve aujourd’hui à seulement 699,99 euros sur Cdiscount. La livraison est même garantie avant Noël.

Le Huawei MateBook 13 en détail

Comme son nom l’indique, le Huawei MateBook 13 est un ordinateur portable ultraléger. Il ne pèse en effet que 1,32 kg, pour seulement 14,9 mm d’épaisseur. Pour les personnes qui voyagent beaucoup, il est donc parfaitement adapté et il rentre dans n’importe quel sac à dos. Vous pourrez d’ailleurs compter sur une autonomie d’une durée de vie d’environ 10 heures.

Toutefois, cet ordinateur portable n’en reste pas moins performant. Il arbore une fiche technique très haut de gamme, avec notamment un processeur Intel Core i5 (10ème génération) 10210U ainsi que 8 Go de RAM pour faire tourner n’importe quelle application, même gourmande.

L’affichage FullView de l’ordinateur est au top, avec une résolution de 2160 x 1440p (2K). Cette dalle IPS est d’autant plus intéressante qu’elle est tactile. Au total, elle occupe 88 % de l’espace, ce qui rend le design général très agréable à regarder.

Sans avoir l’ambition d’être un ordinateur portable pour les joueurs, le MateBook 13 se dote d’une carte graphique dédiée MX250, pour faire fonctionner la plupart des jeux vidéo avec des performances honorables. Enfin, le stockage est assuré par 512 Go de SSD.

Toutefois, si vous souhaitez monter en gamme, Cdiscount propose également le MateBook D14 pour 100 euros supplémentaires. Ainsi, pour 799,99 euros, vous pourrez vous offrir son grand frère qui embarque cette fois-ci un processeur Intel Core i7 (10ème génération) 10510U, ainsi que 16 Go de RAM. Attention en revanche, l’écran est alors Full HD et non 2K.