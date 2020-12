Protégez votre vie privée avec la solution VPN de Bitdefender à seulement 2,49 euros par mois

Devant la multiplication des systèmes de traçage des internautes, d’espionnage des données personnelles ainsi que de leur utilisation malveillante, de nombreuses personnes cherchent à améliorer leur confidentialité. La meilleure réponse reste probablement l’usage d’un VPN. La société Bitdefender, véritable expert en cybersécurité, dispose d’une solution VPN efficace. Elle est aujourd’hui en promotion, à partir de 2,49 euros par mois.

Il existe actuellement d’innombrables offres sur le marché du VPN. Bitdefender VPN s’appuie notamment sur un réseau de serveurs très développé, un support client efficace, une grande quantité d’appareils protégés en simultané, une compatibilité avec les plateformes de streaming du monde entier ainsi qu’un anonymat complet. L’abonnement annuel passe à 2,49 euros par mois, soit une réduction de 40 %. En prime, vous disposez d’une garantie 30 jours, satisfait ou remboursé.

Bitdefender Premium VPN en détail

Aujourd’hui, le VPN est principalement connu pour vous rendre anonyme, pour protéger vos informations personnelles ainsi que votre localisation sur Internet. Votre adresse IP, vos identifiants géographiques ne peuvent plus être pistés. Toutefois, un VPN ne se limite plus seulement à de la protection. On peut en tirer bien d’autres avantages, comme c’est le cas avec Bitdefender.

Le spécialiste en matière de sécurité sur PC assure ne garder aucun fichier journal de votre trafic, pour une navigation entièrement anonyme et intraçable. Si vous voyagez régulièrement et que vous utilisez des réseaux publics, notez qu’ils sont d’ordinaires particulièrement vulnérables. Avec cette solution VPN, vous pouvez vous connecter instantanément à un réseau virtuel parmi les 1300 serveurs répartis dans le monde entier, afin de vous protéger. L’entreprise propose même un chiffrement « de niveau militaire ».

Pour les plus adeptes du binge-watching, la possibilité de se connecter à des serveurs répartis dans le monde entier vous permet d’accéder à du contenu géographiquement restreint. C’est notamment le cas avec le catalogue de Netflix aux États-Unis, mais aussi de nombreux autres services de streaming. Avec ce VPN, vous pourrez vous y rendre, et ainsi profiter de nombreuses séries et films inédits. D’ailleurs, votre streaming, tout comme votre téléchargement, est parfaitement sécurisé, par conséquent vous ne risquez absolument rien.

Les serveurs, répartis dans 25 pays du monde entier, vous permettent également d’accéder à des services limités, voire parfois inaccessibles, lorsque vous vous trouvez dans certains pays, comme en Chine par exemple. Utiliser un VPN, c’est aussi contourner les limitations de votre FAI. Bitdefender Premium VPN s’attache à chiffrer votre trafic. Conséquence directe, même votre FAI ne pourra pas savoir ce que vous faites en ligne.

Enfin, le VPN de Bitdefender est disponible sur une multitude d’appareils. Vous pourrez l’utiliser sur Windows, sur macOS, sur iOS et Android. Jusqu’à 10 terminaux peuvent être protégés simultanément. Le tout avec une interface simple et intuitive. Proposé en temps normal à 49 euros par an, le VPN Bitdefender est disponible en ce moment à 29,99 euros la première année, soit 2,49 euros par mois.

Cet article est sponsorisé par Bitdefender. Il a été réalisé par une équipe dédiée, indépendante de la rédaction du Journal du Geek.