L’illustre souris gaming Logitech MX518 est à moins de 20 euros

La Logitech MX518 est un modèle qui a marqué une génération de joueurs, et le constructeur a décidé d’en faire une réédition en 2019. Celle-ci est aujourd’hui à prix cassé chez Boulanger en exclusivité, avec un tarif affiché de seulement 19,99 euros.

Tout en reprenant les nombreux atouts de la Logitech MX518, cette réédition de 2019 y ajoute de multiples caractéristiques techniques la rendant d’autant plus intéressante. La souris optique est actuellement disponible à 19,99 euros chez Boulanger, au lieu de 59,99 euros. Cette réduction de 66 % sur le prix conseillé est une exclusivité du marchand, qui vous permet une expédition et/ou livraison en 24 heures, ou un retrait en magasin.

La Logitech MX518 en détail

On connaît bien l’ergonomie et le confort de cette souris légendaire dans le monde des joueurs. Il n’y a ici que très peu de changement, si ce n’est une nouvelle couleur, un câble amélioré (2,1 m) pour une durabilité accrue dans le temps. On retrouve toutefois 8 boutons programmables, et 5 profils mémorisables, ce qui est permis avec le processeur ARM 32 bits et la mémoire intégrée.

La principale modification sur cette souris, et c’est ce qui la rend si intéressante, c’est qu’elle inclut désormais le capteur optique HERO qui lui permet de monter jusqu’à 16 000 dpi. On l’a vu avec la Logitech G Pro, il est ultra précis et rapide, avec un taux de rapport d’une milliseconde seulement, sans lissage, filtrage ou accélération. Il est particulièrement adapté aux personnes qui ont besoin d’une réactivité instantanée, et d’une grande précision, par exemple dans les FPS compétitifs comme Counter Strike ou Valorant.

Cette souris est également assez légère avec un poids total de 101 g, et peut supporter une accélération de 40 G. Elle conviendra donc aux joueurs nerveux. Le taux de polling est plutôt classique puisqu’il plafonne à 1000 Hz. Attention toutefois, puisque cette souris USB est un modèle pour droitier, ainsi elle ne correspondra malheureusement pas à tout le monde.