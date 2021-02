Le chargeur Aukey 65 W rechargera tout pour 27,75 euros seulement

Le best-seller du fabricant Aukey est aujourd’hui à prix cassé chez Amazon. Il profite d’un code promotionnel de 29 % pour tomber à 27,75 euros.

Si vous cherchez un chargeur rapide, de bonne facture pour votre téléphone, votre ordinateur portable encore votre tablette, ce chargeur est une véritable référence. On ne présente plus le Aukey Omnia 65W, un des produits les plus vendus depuis plusieurs années. Habituellement proposé aux alentours de 45 euros, il chute aujourd’hui à 27,75 euros chez Amazon. Pour en profiter, n’oubliez pas d’appliquer le code « 7UAAIO8T » au moment de votre commande.

Code promo : 7UAAIO8T

Le Aukey Omnia 65 W en détail

Le chargeur USB Aukey Omnia 65 W est compact, efficace et puissant, un véritable compagnon de route très pratique. Il s’appuie sur la technologie GaN pour diffuser une puissance maximale de 65 W (si vous n’utilisez qu’un seul port). La version qui est aujourd’hui en promotion dispose d’un port USB Type-C et un port USB Type-A (12 W max).

En pratique, ce chargeur est capable de recharger les tablettes, les ordinateurs portables, téléphones portables et bien d’autres appareils comme la Nintendo Switch. Il est compatible avec le standard Power Delivery 3.0, une norme qui optimise sans cesse en configurant la puissance du chargement grâce au « fil de courant ».

Le constructeur chinois a mis les bouchées doubles concernant la sécurité. Le chargeur est conçu avec une protection contre la surchauffe, contre la surcharge, mais également contre la surtension, avec la certification UL. Un vrai gage de qualité qui est de plus en plus recherché sur les chargeurs. Avec son poids total de 102 g, c’est un compagnon idéal pour les voyageurs qui pourront l’embarquer sans peine dans un sac à dos ou une poche.

Attention, le câble n’est pas inclus avec le chargeur.