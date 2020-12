Nubia Red Magic : l’ancien smartphone haut de gamme n’est qu’à 164 €

Dévoilé en 2018, le Nubia Red Magic était à l’origine un téléphone haut de gamme, destiné aux joueurs. Deux ans après, il reste un téléphone performant dans les jeux vidéo et les applications gourmandes, et très pratique au quotidien. Il est aujourd’hui disponible à 164 euros avec le code à retrouver ci-dessous.

Le Nubia Red Magic embarque toutes les caractéristiques essentielles d’un téléphone polyvalent et réactif. Un écran de bonne taille, une batterie robuste, un processeur efficace et assez de RAM. Originellement commercialisé à 400 euros, il chute actuellement à 176,39 euros avec le code promotionnel à entrer au moment de votre commande.

Code promo : RedmagicEU

Le Nubia Red Magic en détail

Dès l’annonce de sa présentation, le constructeur chinois avait donné le ton. Le Nubia Red Magic a toujours été orienté gaming, avec un design original, et une fiche technique taillée pour faire tourner n’importe quel jeu. Sous le capot, on retrouve un processeur Snapdragon 835 et une puce graphique Qualcomm Adreno 540, qui encore aujourd’hui reste performante dans la plupart des applications et des jeux vidéo en 3D. Pour l’épauler, le constructeur a intégré 8 Go de RAM ainsi que 128 Go de stockage.

Ce téléphone s’articule sur un écran de 5,99 pouces, LCD qui délivre une définition de 2160 × 1080 pixels (au ratio 18:9). L’image finale est bien contrastée, la luminosité est prononcée et cela convient parfaitement à celles et ceux qui ne se limitent pas à du jeu vidéo. En revanche, il n’est pas question ici d’un écran 90 Hz ou 120 Hz, comme les nouveaux téléphones gaming.

Vous l’aurez compris, cet ancien téléphone haut de gamme ne se destine pas du tout à la photographie, si bien qu’il ne s’équipe que d’un capteur arrière de 24 mégapixels. Une singularité, alors même que la majorité des modèles en embarque 3 ou 4. Toutefois, on note que les résultats sont plutôt corrects. En journée, le téléphone délivre des clichés remplis de détails, avec une assez bonne luminosité. À l’avant, une autre caméra de 8 mégapixels vous permet de réaliser vos selfies.

L’autre point intéressant de ce téléphone, c’est son autonomie. Le Nubia Red Magic embarque une batterie de 3800 mAh, qui permet de tenir 2 à 3 jours en utilisation classique selon le constructeur. La surcouche Android présente sur le téléphone n’est pas « lourde » et permet également de lui conférer une meilleure autonomie.