Offrez-vous la borne d’arcade SNK MVS-X Neo Geo pour 500€ !

Retrouvez notre avis sur la borne d'arcade SNK MVS-X avec tous les classiques de la Neo-Geo, le tout à prix réduit !

@JDG

Avec cette borne d’arcade SNK MVS-X vous allez pouvoir profiter d’une borne d’arcade Neo Geo à domicile incluant les plus grands classiques rétro de l’âge d’or de l’arcade !

Version officielle de SNK, la SNK MVS-X embarque 50 jeux pré-installés et jouables à 2 grâce au double stick intégré ! Voici la liste des jeux inclus :

King Of Fighters Collection : KOF 94, KOF 95, KOF 96, KOF 97, KOF 98, KOF 99, KOF 2000, KOF 2001, KOF 2002, KOF 2003

Metal Slug Collection : 1,2,3,4,5,X

Samurai Shodown Collection : I, II, III, Amakusa’s Revenge, V, V Special

Fatal Fury Collection : 1,2,3 Road To The Final Victory, Special, Real Bout Fatal Fury, Real Bout Fatal Fury Special, Real Bout Fatal Fury 2 The Newcomers, Garou : Mark Of The Wolves

World Heroes & Art Of Fighting Collections : 1,2, 2 Jet, Perfect, Art Of Fighting, The Path Of The Warrior Art Of Fighting 3

Classic Collection Vol.1 : Sengoku, Sengoku 2, Sengoku 2001, Savage Reign, Magician Lord, The Last Blade, The Last Blade 2, Kizuna Encounter Super Tag Battle, Shock Troopers

Sports Classic Collection : Super Sidekicks, Top Player’s Golf, 3 Count Bout, Baseball Stars Professional, Football Frenzy

La SNK MVS-X dispose d’un écran LCD de 17 pouces avec une définition de 1280x1024px (ratio 4/3), un processeur ARM Quad-core Cortex A7 1Ghz avec 256Mo de RAM et une capacité de 8Go. Vous aurez également droit à deux joysticks et leurs 6 boutons, ainsi que deux haut-parleur de 5W. Bien entendu plusieurs langues sont disponibles dont le français.

Cette borne d’arcade SNK MVS-X est actuellement en promotion chez Geekbuying avec expédition gratuite depuis leur entrepôt européen en quelques jours au prix de 505 euros (baretop + socle) avec le code NNNSNKFR !

Profiter de l’offre chez Geekbuying à 505€ (borne + socle)

Code promo : NNNSNKFR

On la retrouve aussi chez Amazon en version “baretop” pour un prix plus abordable (410€) si vous ne voulez pas le socle.

Profiter de l’offre chez Amazon à 410€ (borne uniquement)

Notre avis

Nous avons pu mettre la main sur cette borne d’arcade SNK MVS-X Neo-Geo et nous n’avons pas été déçus !

La borne d’arcade “bartop” MVSX de Neo Geo arrive entièrement montée, vous n’aurez rien à faire, si ce n’est la brancher l’alimentation. Il fois branchée, il suffit de naviguer dans les options pour choisir la langue française et le tour est joué. D’autres options sont proposées comme la qualité de l’image ou encore le mode de jeu, pour avoir encore plus l’aspect rétro, mais on s’aperçoit vite que cela peut parfois altérer le gameplay.

Cette borne offre une belle finition en bois rouge brillant avec un bandeau lumineux au-dessus de l’écran et des arrêtes noir mat. On regrette par contre que la partie “monnayeur” soit en plastique, ce qui gâche un peu l’effet authentique.

La partie socle/rehausseur, qui permet d’avoir une vraie borne d’arcade comme on les connait, arrive quand à elle à plat. Quelques vis suffisent pour la monter et fixer le bartop dessus. La finition et identique avec toujours cette partie monnayeur en plastique, un second qui fait d’ailleurs redondance avec le premier. Noter qu’à l’intérieur de ce socle, il n’y a rien, c’est donc un espace qui peut être exploité pour les plus bricoleurs d’entre vous. Ce socle permet d’avoir une borne d’arcade d’environ 1,50m de haut, ce qui est correct.

La Neo Geo était à l’époque très prisée pour ses jeux de combat, avec ceux livrés vous allez être servit ! Le lancement des jeux se fait assez rapidement, et vous pouvez jouer à 2 sur une majorité de titres. Des sauvegardes sont disponibles et la navigation d’un jeu à un autre est assez simple.

Évidemment, cette borne dispose de deux sticks avec un joystick et 6 boutons classiques de la Neo Geo MVS, sachant que la plupart des jeux utilisent 4 boutons, les 2 autres servent finalement très peu ou peuvent être personnalisés dans certains jeux. D’autres boutons sont disponibles comme celui du choix de nombre de joueurs (P1/P2, ou du côté de jeu), celui nommé “options/retour”, un autre pour “select/start” ainsi qu’une molette en haut à droite pour le réglage du son. On notera enfin pour chaque joueur une jauge avec les crédits disponibles dans le jeu.

Les sticks sont assez espacés pour jouer à deux, c’est plutôt la hauteur de la borne qui pourra poser problème aux plus grands (+ de 1,75m), car il faudra pencher la tête ou alors s’asseoir devant pour pouvoir bien jouer. Les plus petits eux seront ravis !

Comme vous pouvez le voir sur plusieurs photos, la partie où se trouve les sticks, mais aussi l’écran, sont recouverts d’un plastique brillant, ce qui a la fâcheuse tendance, soit à prendre les nombreuses traces, soit la poussière assez facilement !

Enfin, on dos on trouve un port USB ainsi que le bouton Power. Le port USB vous servira à réaliser d’éventuelles mises à jour de la borne d’arcade, mais aussi à hacker celle-ci pour y mettre d’autres jeux. Évidemment nous ne pourrons pas à dire plus à ce sujet, mais comme toutes les dernières consoles rétro (NES Mini, Playstation Mini, etc.), celle-ci ne déroge pas à la règle. Pour la suite Google est votre ami !

Les 50 jeux inclus vous occuperont déjà pas mal et vous feront revivre les meilleurs moments de l’âge d’or de la Neo-Geo. La jouabilité sur ces derniers est bonne, tout comme la qualité d’affichage, seul petit bémol pour le son assez basique, mais les haut-parleurs peuvent être remplacés (tout comme les sticks ou même d’autres éléments). Au final, cette borne nous aura procuré une belle immersion dans le rétrogaming, bien plus qu’avec la NES Mini par exemple.

Actuellement en promotion

Cette borne d’arcade SNK MVS-X est actuellement en promotion chez Geekbuying avec expédition gratuite depuis leur entrepôt européen en quelques jours au prix de 505 euros (baretop + socle) avec le code NNNSNKFR !

Profiter de l’offre chez Geekbuying à 505€ (borne + socle)

Code promo : NNNSNKFR

On la retrouve aussi chez Amazon en version “baretop” pour un prix plus abordable (410€) si vous ne voulez pas le socle.

Profiter de l’offre chez Amazon à 410€ (borne uniquement)