Le clavier mécanique Roccat Vulcan 121 chute à 106 euros seulement

Boulanger propose aujourd’hui l’un des meilleurs claviers disponibles en promotion. Le clavier gamer Roccat Vulcan 121 est actuellement à 106,54 euros en profitant d’une réduction et d’un code promotionnel à retrouver ci-dessous.

Le Roccat Vulcan 121 est un clavier haut de gamme pour les joueurs exigeants. Extrêmement bien conçu et loué par la critique, il a été créé pour le jeu, mais fera également des merveilles pour de la bureautique. Régulièrement proposé à un tarif de 159,99 euros, il profite aujourd’hui d’une réduction de 22 % pour le faire tomber à 124,99 euros et d’un code promotionnel pour un prix final de 106,54 euros.

Code promo : VIP15

Le Roccat Vulcan 121 en détail

Le clavier gaming ROCCAT Vulcan 121 est le premier modèle du constructeur à intégrer des touches Titan Switch développés en interne. Elles ont la particularité d’offrir un retour tactile, rapide tout en conservant une précision extrême. Elles disposent d’un seuil d’activation de 1,4 mm et d’une distance de course de 3,6 mm, des avantages pour les jeux vidéo qui demandent des actions rapides et précises. On appréciera également leur disposition « ouverte » qui permet un nettoyage facilité.

Comme souvent avec Roccat, ce modèle est robuste. Il s’appuie ici sur un cadre en aluminium anodisé renforcé qui le protégera de l’usure et des coups. En conséquence, ce n’est pas le clavier le plus petit (462 x 235 x 32 mm), ni le plus léger du marché (1150 g). Cela lui confère toutefois l’avantage d’être assez stable et de convenir aux joueurs nerveux.

Ce clavier mécanique est entièrement rétroéclairé avec 16,8 millions de couleurs. Avec le dispositif AIMO, chaque touche est configurable individuellement. Pour cela, vous devrez passer par le logiciel constructeur, qui permet en outre une association avec d’autres appareils RGB de la marque. La molette multimédia située dans le coin supérieur droit du clavier permet de retrouver des commandes intuitives et faciles d’accès.

Enfin, vous disposez d’un repose-poignet détachable. Il est très ergonomique, et apporte un confort supplémentaire, surtout pour une activité de rédaction prolongée.

