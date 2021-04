Parfait pour le gaming, le prix de cet écran 27″ 165 Hz s’écroule de 23%

Que vous soyez un gamer très exigeant ou occasionnel, un bon écran demeure un excellent investissement si vous passez quotidiennement des heures derrière le bureau. Fnac propose aujourd'hui une très belle réduction sur l'écran Lenovo G27Q-20, qui chute à 309,99 euros.

Il est habituellement commercialisé à 399,99 euros chez Fnac. Aujourd’hui, le moniteur PC Lenovo G27q-20 de 27 pouces profite d’une réduction immédiate de 23 % pour tomber à 309,99 euros. Il s’agit de l’un des meilleurs modèles disponibles à ce prix pour les jeux vidéo, offrant qualité ainsi que fluidité.

Retrouvez le Lenovo G27q-20 à 309,99 euros chez Fnac

Le Lenovo G27q-20 en détail

Le Lenovo G27q-20 est un moniteur PC de 27 pouces (68,6 cm de taille d’écran en diagonale) qui offre une belle résolution WQHD de 2560 × 1440 pixels. La plupart des modèles haut de gamme ont d’ores et déjà basculés sur cette nouvelle norme, qui est couramment appelé 2K. On profite d’une meilleure résolution dans les jeux vidéo, mais également dans les médias. Enfin, la dalle de l’écran est IPS, ce qui a son importance : on profite ainsi de couleurs et d’angles de vision plus précis qu’une dalle VA, notamment.

Ce moniteur se destine toutefois véritablement aux joueurs exigeants qui ont besoin d’une fluidité exemplaire dans les derniers titres : on retrouve une fréquence de balayage de 165 Hz, ainsi qu’un temps de réponse de 1 ms. Des caractéristiques techniques haut de gamme, qui sont complétées par le AMD FreeSync ™ Premium. Cette technologie, si elle est compatible avec votre carte graphique, s’attache à synchroniser la fréquence de rafraîchissement de votre moniteur avec votre GPU afin de supprimer les déchirements visuels.

Du reste, l’écran PC est classique, avec un design convaincant. Le pied est en forme de V, les bords sont très fins sur les 3 côtés supérieurs de l’écran, et la connectique reste classique mais complète : on profite d’une sortie audio jack 3,5 mm d’une entrée HDMI 2.0 ainsi que d’une entrée DisplayPort 1.2.

Retrouvez le Lenovo G27q-20 à 309,99 euros chez Fnac