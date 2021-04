Toujours aussi polyvalent, le casque gaming HyperX Cloud Alpha est à 78 euros

Avec le HyperX Cloud II, le Alpha est une véritable référence sur le marché des casques gaming à moins de 100 euros. Pour ce tarif, on peut profiter d'une excellente qualité d'écoute, de confort, bref un très bon rapport qualité-prix qui est encore amélioré aujourd'hui avec une réduction à 78,60 euros sur Amazon.

Si vous cherchez un bon casque pour jouer aux jeux vidéo, pour vos communications sur Discord ou Zoom, et un confort assuré même pour de longues sessions, le HyperX Cloud Alpha est l’une des meilleures options sous les 100 euros. Habituellement commercialisé à 99,99 euros, ce casque tombe aujourd’hui à 78,60 euros sur Amazon.

Retrouvez le HyperX Cloud Alpha à 78,60 euros sur Amazon

Le HyperX Cloud Alpha en détail

Le HyperX Cloud Alpha est une version légèrement évoluée du Cloud 2, qui a largement fait ses preuves dans la scène e-sport et dans des milliers de foyers. On retrouve la même qualité de conception (qui tient après plusieurs années), un confort légèrement supérieur et une meilleure qualité sonore. Difficile de trouver mieux pour ce tarif, surtout avec cette promotion. Le casque délivre une excellente qualité sonore pour écouter votre musique, vos films, et surtout vos jeux vidéo : si vous êtes un joueur de CSGO ou Valorant, c’est un atout de poids pour débusquer vos ennemis grâces à leurs bruits de pas.

Ce casque est équipé d’un microphone qui est recouvert d’une mousse de protection, qui lui offre une réduction de bruit et élimine les sons parasites. Un petit ajout bien pratique, pour les communications en ligne sur Skype, Discord ou dans les parties en multi joueurs. Votre voix est claire, audible, sans toutefois atteindre la qualité d’un vrai microphone dédié. On appréciera également le fait que le câble jack soit totalement amovible, ce qui améliore davantage la longévité du produit dans le temps.

Les coussinets qui recouvrent les écouteurs sont également composés d’une mousse, à mémoire de forme, qui vous assure un bon confort même durant plusieurs heures. Vous n’avez pas la sensation d’avoir les oreilles compressées, et ce modèle est parfaitement utilisable avec des lunettes. En outre, le HyperX Cloud Alpha fonctionne sur un ordinateur Windows, mais aussi sur les Mac, la PS5 ou la Xbox Series X (via port jack 3,5 mm sur les manettes).

