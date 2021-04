Bons plans Ce forfait 150 Go ne coûte que 7,99 €/mois, simplement la meilleure offre actuelle

NRJ mobile vient de lancer un nouveau forfait sans engagement de 150 Go à 7,99 euros pendant 12 mois. C'est tout simplement la meilleure offre du moment, avec un rapport data-prix tout simplement hallucinant. L'offre est valable jusqu'au 18 avril 2021.

Avec son forfait Woot de 150 Go, NRJ mobile propose une énorme quantité de data pour un usage quel illimité en France métropolitaine. Au lieu de 22,99 euros par mois, le forfait tombe à seulement 7,99 euros par mois pendant 12 mois, et est sans engagement.

Le forfait NRJ Mobile 150 Go en détail

Voici les détails de ce forfait NRJ mobile, et ce qu’il inclut :

Appels, SMS et MMS illimités en France, en UE et dans les DOM

150 Go de data en 4G

10 Go de données mobiles en Europe/DOM

Pour rappel, les forfaits NRJ mobile reposent sur le réseau mobile de Bouygues Télécom, considéré comme l’un des meilleurs en France selon les données de l’Arcep. On profite donc que de débits rapides, et d’une très bonne couverture sur l’ensemble de la métropole. Bien sûr, la qualité et l’accessibilité du réseau peuvent varier selon la zone géographique où vous êtes.

Ce forfait Woot de 150 Go (en 4G) est destiné aux personnes qui ont besoin d’utiliser beaucoup de donnés mobiles chaque mois, que ce soit en déplacement ou à la maison. En effet, si votre Wi-Fi est assez capricieux, vous pourrez tout à fait utiliser principalement votre forfait mobile la fin de naviguer sur Internet, de télécharger des jeux vidéo, d’écouter votre musique ou encore de regarder vos séries préférées en streaming. Aujourd’hui, difficile de trouver une offre plus intéressante pour un tel volume de data. Si vous dépassez la limite, vous aurez quand même accès Internet, mais avec un débit réduit.

Pour rappel, la réduction sur ce forfait s’applique pendant un an, puis il repassera à 22,99 euros par mois. Cela dit, gardez à l’esprit que l’offre est sans engagement. Vous aurez le choix de vous désinscrire quand bon vous semble, sans aucun surcoût et de manière libre si vous trouvez moins cher ailleurs, par exemple. Au moment de votre commande, notez qu’il faudra également commander votre carte SIM triple découpe, pour un tarif de 10 euros.

Du reste, le forfait est très complet, avec les SMS, les MMS ainsi que les appels illimités en France métropolitaine, mais également depuis l’Europe et les DOM. À l’étranger, vous n’aurez pas besoin de repasser à la caisse chez un autre opérateur, puisque votre opérateur vous fournit une enveloppe de 10 Go de données mobiles en Europe/DOM. C’est largement suffisant pour un court séjour, que ce soit pour l’utilisation d’un GPS, les conversations sur les réseaux sociaux, et même regarder quelques épisodes de votre série préférée. Il fonctionne ainsi dans une trentaine de destinations en Europe, à savoir les 27 pays de l’Union européenne + Islande, Liechtenstein, Norvège ainsi que dans 8 régions d’outre-mer.