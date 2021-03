Les écouteurs sans fil Aukey EP-T21 chutent à 19,99 euros sur Amazon

Si vous êtes à la recherche d’écouteurs sans fil de bonne qualité, sans réduction de bruit active et à prix cassé, les Aukey EP-T21 sont aujourd’hui en promotion sur Amazon. Ils tombent à 19,99 euros pour une durée limitée.

Ils sont la plupart du temps proposés à 30 euros chez les différents revendeurs. En profitant d’une réduction de 10 euros (code promotionnel à cocher sur la fiche Amazon, le prix sera modifié dans le panier), vous pouvez vous offrir les écouteurs sans fil Aukey EP-T21 à 19,99 euros. Un prix défiant toute concurrence pour des produits assez surprenants : connexion stable, contrôle tactile et qualité sonore correcte.

Les Aukey EP-T21 en détail

Ces écouteurs intra-auriculaire sans fil vous permettent de profiter d’un bon son, immersif et au plus proche de vos oreilles. Ils n’embarquent pas de technologie de réduction de bruit active, mais de par leur conception, ils vous isolent un petit peu avec une réduction passive du bruit. Sans vouloir se confronter aux monstres du marché des écouteurs Bluetooth comme les AirPods, ces modèles sont une très bonne porte d’entrée pour la technologie. Ils utilisent d’ailleurs le Bluetooth 5.0, pour un appairage très rapide et une connexion stable, même en mouvement.

Loin de se cantonner à de simples écouteurs sans fil, les Aukey EP-T21 bénéficient de quelques fonctionnalités intéressantes comme le contrôle tactile qui est bien pratique au quotidien. On retrouve un panneau multifonction qui vous permet de gérer la lecture audio, utile pour passer à la piste suivante notamment. Les écouteurs sont également compatibles avec un assistant vocal (Siri ou Google Assistant) pour effectuer quelques recherches sur Internet ou lancer un ordre.

On appréciera également les efforts qui ont été faits sur la connexion entre les écouteurs et leur étui de recharge. Vous n’avez qu’à les retirer de ce dernier pour qu’ils se connectent automatiquement votre téléphone, ce qui est assez surprenant pour un modèle aussi abordable. Par défaut, ces écouteurs sont livrés avec 3 paires d’embouts différents que vous pourrez alterner suivant votre type d’oreille.

Enfin, chaque charge vous offre 5 heures de son de haute qualité, et l’autonomie grimpe jusqu’à 25 heures de lecture au total si vous utilisez l’étui de charge qui est inclus.