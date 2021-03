À l’occasion d’une vente flash, Cdiscount propose actuellement le Mac Mini doté d’une puce M1 à un tarif particulièrement avantageux. En cumulant une remise ainsi qu’un code promotionnel, l’ordinateur de bureau passe à 734,99 euros aujourd’hui.

Habituellement proposé à un tarif de 799 euros, le Mac Mini est un ordinateur surpuissant, équipé de la dernière puce maison M1 créée par Apple qui excelle dans tous les domaines. Parfait pour la bureautique et très bon compagnon de travail qui vous accompagnera durant de multiples années, et il profite aujourd’hui d’une double promotion. En plus d’une remise immédiate en raison d’une vente flash, Cdiscount propose également un code pour obtenir 25 euros de remise supplémentaire que vous pouvez retrouver ci-dessous. De quoi faire chuter le prix de 8 %, pour tomber à 734,99 euros.

Code promo : 25EUROS

Le Mac Mini M1 en détail

Le Mac Mini reprend le design et les fonctionnalités des précédents modèles, tout en améliorant grandement les performances. On retrouve donc un petit carré métallique qui fait office d’ordinateur de bureau, et auquel vous devrez brancher un écran ainsi que vos périphériques. Sous le capot, on retrouve cette fois-ci la puce M1, véritable star dans la communication d’Apple. Et pour cause, les performances ont été largement revues à la hausse, avec une partie CPU 3X plus rapide, graphique 6X plus rapide et un machine learning 15X plus véloce.

Véritablement conçu pour la bureautique, cet ordinateur se montre également performant dans les jeux vidéo. La firme à la pomme a également ajouté une meilleure dissipation thermique, plus efficace et plus silencieuse, qui permet à la puce de chauffer moins et d’améliorer son boost. Du reste, on retrouve 8 Go de RAM pour faire tourner plusieurs applications simultanées sans ralentissement, ainsi que 256 Go de stockage seulement. Vous pourrez néanmoins brancher un disque SSD (ou dur) externe pour stocker vos films et images.

Cet ordinateur est bien sûr livré avec le système d’exploitation macOS Big Sur 11.0, qui tire pleinement parti de la nouvelle architecture de la puce. Vous pourrez retrouver toutes les applications iOS, ainsi que les déclinaisons optimisées pour ARM. La connectivité est plutôt complète, puisque l’on retrouve une prise casque, une entrée Ethernet, un port HDMI ainsi que 2 ports USB 3.0 et 2 ports Thunderbolt 3/DisplayPort/USB-C 3.1 Gen 2. Sans surprise, cette unité centrale est dépourvue de lecteur optique.